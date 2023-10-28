يتعلق بالأمن القومى المصرى.. المرشح الرئاسى فريد زهران: نرفض التهجير القسرى للفلسطينيين

تحدث المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران عن غزة، مشيدًا بصمود الشعب الفلسطيني، وتكاتف الشعب المصري بكل فئاته ومكوناته في اتجاه دعم صموده، والإصرار على تقديم الدعم له، والإصرار على رفض التهجير القسري، مشيرًا إلى أن الأمر خطير ولا يتعلق بالشعب الفلسطيني وحده، وإنما يتعلق بالأمن القومي المصري.



وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الجماهيري للحملة الانتخابية، المنعقد بمحافظة الإسكندرية: نحن لا ندعم غزة فقط، بل ندعم القضية الفلسطينية ولا نقبل إلا بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

الرؤية العامة والقيم والمبادئ للبرنامج الانتخابي

وكانت قد كشفت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، عن الرؤية العامة والقيم والمبادئ للبرنامج الانتخابي، قائلة إنه يسعى أن تكون مصر دولة هيكلها الاقتصادي قائم على جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات ذات القيمة المضافة، وتضع الصناعة من أجل إحلال الواردات والتصدير والتوطين، كأولوية في السياسات الاقتصادية، جنبًا إلى جنب مع تنمية القطاع الزراعي بالتوسع الأفقي والرأسي ورفع الإنتاجية، وربط المحاصيل بزيادة التصنيع، مع رفع المقابل المادي للفلاحين أمام تكلفة الإنتاج.