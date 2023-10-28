حملة المرشح الرئاسي فريد زهران: نؤكد تطبيق مفاهيم العدالة الناجزة

انطلق مساء اليوم، مؤتمرا جماهيريا بمحافظة الإسكندرية، للمرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران، للتعريف بأبرز ملامح البرنامج الانتخابي للمرشح.

بدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الوطني، ثم الوقوف دقيقة حداد على شهداء أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

حملة فريد زهران: نؤكد على الحريات الأساسية الفردية والجماعية

قال الدكتور معتز الشناوي المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، أتينا اليوم مؤكدين على الحريات الأساسية الفردية والجماعية: حرية العقيدة، والتنقل، والتملك، والتعبير، إنشاء المؤسسات، ومستهدفين تحقيق المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات وكذلك المساواة أمام القانون لكل المواطنين، وتحقيق المواطنة الكاملة والقضاء على كل أشكال التمييز (نوعي،وطبقي ومهنى،وعرقي وثقافي ولغوي، وجغرافى.

وأضاف: “وسنعمل على تحقيق سيادة القانون في إطار من المساواة الكاملة بين أفراد الشعب في الحقوق والواجبات، وتطبيق مفاهيم العدالة الناجزة، والتوازن والاستقلال بين السلطات الثلاثة (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، وتسيير شؤون الدولة من خلال مؤسسات مستقلة ومتوازنة، وإخضاعها للرقابة والمسائلة، وكذلك إلزامها بالعمل وفق الأغراض التى أنشأت من أجلها، دونما التعدى على أدوارغيرها من المؤسسات”.

وتابع الشناوى، أن احترام جميع الحقوق والحريات السياسة والمدنية الواردة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور المصرى، هو أحد أهداف حملتنا الانتخابية، ولا بديل عن تمكين المجتمع المدني، واستثمار ما يعرف بالمجتمع المدني ورأس المال الاجتماعي، عبر تفعيل المشاركة المجتمعية وتسهيل عمل المؤسسات الأهلية في تأدية دورها مع اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على سيادة الدولة، وذلك من خلال 4 أركان أساسية وهي:الحق في المعلومة، المشاركة في اتخاذ القرار،المراجعة والمسائلة، إلزام الدولة بالاستجابة، وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال دور واضح للدولة يهدف لإتاحة الفرص للجميع في الحصول على: تعليم عالي الجودة وتدريب مناسب.

وواصل: “رعاية صحية أساسية، سكن لائق، فرصة عمل مناسبة بأجر مناسب،تسهيل الحصول على خدمات اجتماعية ورياضية وثقافية مناسبة،اعتماد منهج اللامركزية، مع الحفاظ على وحدة وتماسك الدولة، وتطبيق منهج التنمية المستدامة بهدف الحفاظ على حق الأجيال القادمة في الثروات والموارد الطبيعية، والحفاظ على البيئة كضرورة من ضرورات الحياة، بالنظر إلى أن أى تدخل لإحداث تغيير بيتى فإنه قد يؤثر على وفرة الموارد، وعلى جودة الحياة، وقد يضعف من قدرتنا على البقاء، والحفاظ على الموروث الحضاري والثقافي والقيم الجمالية وتنميتها".

وشدد المتحدث الرسمي، على ضرورة استعادة الدور المصري الرائد في دوائر التأثير الإقليمية والدولية (العالم العربي والعالم الإسلامي ودول حوض النيل، أفريقيا، البحر المتوسط ) واستغلاله في فتح آفاق إقتصادية وإستراتيجية للدولة المصرية، وهو ما نستهدفه ويستهدفه كل محب ومخلص لهذا الوطن.

واستكمل: نستهدف رعاية حقيقية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتسهيل دمجهم الكامل في المجتمع، والاهتمام بالتعليم والبحث العلمى، والعمل على تحقيق لحضة علمية شاملة مع إعطاء أولوية للمشروعات التي تحقق ميزة نسبية أو تساهم فى حل مشاكل الوطن، وإطلاق المبادرات التي تسهم في تنفيذها على أرض الواقع، ونسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وتوفير الاحتياجات اللازمة من المياة، بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية والحفاظ على الأمن القومي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، والتحول إلى بناء مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والعمل على تعميق التصنيع وتوطين التكنولوجيا عبر وضع شراكات مع القطاعين العام والخاص، وربط المراكز البحثية بالشركات والمصانع.

حملة فريد زهران

حملة فريد زهران

حملة فريد زهران

حملة فريد زهران

حملة فريد زهران

حملة فريد زهران