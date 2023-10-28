الإسماعيلى يدخل "معسكرًا مغلقًا" استعدادًا لمواجهة الداخلية

انتظم الجهاز الفنى لفريق الكرة بالنادى الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، فى معسكر مغلق الليلة، بفندق النادي استعدادًا لمواجهة فريق الداخلية بعد غد الإثنين، في الأسبوع الخامس للدوري الممتاز المحدد موعدها الرابعة عصرًا باستاد السلام بالقاهرة.

وقاد إيهاب جلال، المدير الفني للإسماعيلي، والطاقم المعاون له، المران المسائي اليوم السبت للتحضير لمواجهة الداخلية فى المباراة الصعبة.

وشارك فى المران كل من الحارس محمد فوزي وكمال السيد وعبد الله جمال ومحمد عبد الفتاح لحراسة المرمى ومحمد هاشم ومحمد نصر ومحمد دسوقي وإياد العسقلاني وحمدي النقاز وعصام صبحي وأحمد محسن وعماد حمدي ومحمد حسن ومروان حمدي وعمر الساعي ومصطفى فارس ومحمد عبد السميع وصالح جمعة ومحمود الشبراوي وحازم مرسي وباسم مرسي وأحمد وجيه وعبد الرحمن مجدي وأبو بكر حمزة الجمل وياو أنور ونادر فرج وحسن صابر وبشار أشرف وعبد الله حسن.

واستغرق المران الذى أقيم على ملعب النادى 60 دقيقة اشتمل على الإحماء وفك العضلات وانتقل للنواحي الخططية وانتهى بتقسيمة شهدت تألق جميع أعضاء الفريق الكبار والصاعدين.