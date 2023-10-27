الجمعة 27 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وسط مساندة الإدارة.. الإسماعيلي يواصل استعداداته للداخلية بدوري نايل

مران الإسماعيلي
مران الإسماعيلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، مرانه صباحاليوم الجمعة، علي الملعب الفرعي بإستاد الإسماعيلية، استعدادا لملاقاة الداخلية، بدوري نايل.

ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلي نظيره الداخلية، يوم الإثنين المقبل الموافق 30 أكتوبر الجاري على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري نايل (موسم 2023/2024).

وشهد المران حضور المهندس نصر أبو الحسن، رئيس مجلس الإدارة، ومصطفى شلة أمين الصندوق، ومحسن عبد المسيح وأحمد فهيم ومحمد جمال أعضاء مجلس الإدارة، فضلا عن علي أبو جريشة رئيس قطاع الكرة وعماد سليمان المشرف العام على فريق الكرة، ومحمود جابر مدير قطاع الناشئين وأشرف خضر المدير الفني للقطاع.

القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي والداخلية بدوري نايل (موسم 2023/2024)

تنقل مباراة الإسماعيلي والداخلية، مساء الإثنين المقبل على ستاد السلام، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة، يسبقها تقديم أستوديو تحليلي، يضم كوكبة من نجوم الكرة السابقين والنقاد الرياضيين.

وبدأ المران بتدريبات جري حول الملعب أعقبها مجموعة من التدريبات البدنية المتنوعة من أجل الارتقاء بالمستوى البدني للاعبين، ثم قسم الجهاز الفني للفريق اللاعبون إلي مجموعات، حيث أدت كل مجموعة تدريبات استلام وتسلم وترجمة الهجمات والتسديد على المرمى، واختتم المران بتقسيمة قوية في وسط الملعب.

وحصل محمد هاشم على راحة من مران اليوم بسبب شعوره باجهاد خفيف، كما حرص إيهاب جلال المدير الفني للفريق، على إعطاء التعليمات الفنية لكافة للاعبين والتركيز على تحركات اللاعبين وتصحيح الأخطاء.

وتجدر الإشارة إلى أن الإسماعيلي، تعرض للهزيمة على ملعبه ووسط جماهيره، في الجولة الماضية، بهدف نظيف أمام فاركو.

ويحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 3 نقاط، من فوز يتيم و3 هزائم.

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