السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"فورين بوليسى" الأمريكية: لا حلول لأزمة غزة بدون الدور المصرى

غزة
غزة

لا تزال الأزمة في قطاع غزة  تتصدر أغلب الصحف في العالم، والدور المصري هو الأبرز عالميًا.

 

ومؤخرًا نشرت صحيفة فورين بوليسي الأمريكية، مقالا للكاتب جون الترمان مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، أشار من خلاله إلى قدرة مصر على إنهاء الصراع في قطاع غزة وأنه بدون دورها فلن تنتهي الأزمة. 

 

 

وقال الكاتب في المقال، إنه بسبب مصالح مصر الحاسمة ونفوذها القوي على القطاع، وثقلها ونفوذها في الحرب الجارية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، لكونها لاعبًا أساسيًا في الاستجابة الدولية للحرب، بالإضافة إلى دورها التاريخي في علاقتها مع الفصائل الفلسطينية، كل هذا سهل للقاهرة التفاوض مع تلك الفصائل للعمل على وقف إطلاق النار في فترات سابقة بقطاع غزة.

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كما ركز الكاتب على أهمية دور مصر التي تسيطر على معبر رفح، والذي يعد نقطة الدخول الرسمية الوحيدة إلى قطاع غزة التي لا تسيطر عليها إسرائيل، مؤكدًا أن المعبر بمثابة شريان حياة حيوي لإيصال المساعدات الدولية إلى غزة، حيث تواجه المنطقة أزمة إنسانية هائلة، وأضاف الكاتب أنه "من المرجح أيضًا أن يكون المعبر بمثابة نقطة خروج للولايات المتحدة ورعاياها المغادرة من القطاع".

وقد أشار الكاتب إلى دور مصر المحوري في القضية على المدى القريب، بعد التعاون المصري بشكل فريد في معالجة الأزمة الإنسانية في غزة، من خلال ضمان إمداد الوقود والأدوية عبر معبر رفح، موضحا  أنه "في الأمد الأبعد سوف تلعب مصر دورًا حاسمًا في تسيهل أي ترتيب سياسي قد يظهر في غزة".

وكان الإعلامي حسين عبدالغني، قال إن 11 صحفيًا لقوا مصرعهم بسبب جرائم الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة، علاوة على فقدان عدد آخر من الصحفيين ذويهم وعائلاتهم.

وأكد "عبدالغني"، خلال مداخلة هاتفية عبر "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل هي مندوب الولايات المتحدة الأمريكية والغرب في الشرق الأوسط، وتستخدمها أمريكا كورقة ضغط لتحقيق مصالحها وأهدافها في المنطقة.

وأضاف أن "بايدن" فشل في تنفيذ مخطط تهميش الدور المصري في الشرق الأوسط.

 

قطاع العالم غزة فورين بوليسي إسرائيل

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