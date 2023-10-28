السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مسئول بالهلال الأحمر الدولى: مصر جسر عبور كل المساعدات الإنسانية إلى غزة

مي الصايغ مسئولة
مي الصايغ مسئولة اتصال بالهلال الأحمر الدولى

قالت مي الصايغ، مسئولة اتصال بالهلال الأحمر الدولي، إن ما تم إدخاله إلى قطاع غزة من مساعدات ضئيل؛ مقارنة بحاجات القطاع الذي يعاني كارثة إنسانية.

يجب تأمين إدخال المساعدات للقطاع

وطالبت الصايغ، خلال لقائها على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، العالم، بتحمل مسئولياته تجاه قطاع غزة، مشددة على أنه يجب تأمين إدخال المساعدات للقطاع.

وأوضحت أن الهلال الأحمر المصري يقوم بجهود جبارة من خلال مديره التنفيذي الدكتور رامي الناظر، ويعملون بجهود حثيثة مع الحكومة المصرية لتأمين الدعم اللوجيستي؛ لتكون مصر هي الجسر لعبور كل المساعدات الإنسانية والدعم اللازم.

المساعدات الإنسانية الدعم اللازم الهلال الأحمر الدولي مسؤولة اتصال بالهلال الأحمر الدولي مصر مصر هي الجسر لعبور كل المساعدات

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