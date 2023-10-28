السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: السيسي يدرك المخططات الخبيثة لجر مصر إلى دائرة الصراع في غزة

نيفين الكاتب
نيفين الكاتب

أشادت الدكتورة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب، وعضو مجلس أمناء التحالف الوطنى للعمل الأهلى، بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الملتقى والمعرض الدولي الثاني للصناعة، مؤكدة بأن الشعب المصري اعتاد على المصداقية من جانب الرئيس السيسي منذ توليه المسئولية، وذلك لأن الرئيس السيسي يقدر دور الشعب والقيادة السياسية والتنفيذية ويعتبرهم شركاء في عملية التنمية الشاملة والوصول إلى الجمهورية الجديدة.

وأضافت عضو مجلس النواب في بيان لها اليوم، بأن الرئيس السيسي خلال رسائله بالملتقى في الحديث عن تطوير الصناعة المصرية لتغطية احتياجات السوق المحلي والاعتماد على المنتح المصري من أجل توفير العملة الصعبة، فضلا عن حديثه عن التطورات المحيطة بالمنطقة خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والتأكيد على وقوف مصر بجانب الأشقاء من أجل إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة، كما ان مصر تعد رائدة فى إرساء السلام.

 الدولة المصرية قادرة على حماية أمنها القومي

وشددت على أن الرئيس السيسي أكد أن الدولة المصرية قادرة على حماية أمنها القومي، وذلك لأن الأمن القومي المصري والأراضي المصرية خط أحمر ولا يمكن المساس بهما، فضلا عن أن تصاعد الأحداث في غزة أمر في غاية الخطورة.

وتابعت:"  يجب على المجتمع الدولي وقف الاعتداءات المستمرة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين والأطفال الأبرياء والعزل في غزة، كما ان الرئيس السيسي يدرك أهداف المخططات الخبيثة لانسياق الدولة المصرية إلى دائرة الصراع في غزة ".

وكان قد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة طمأنة للشعب المصري كلمته خلال الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، في دورته الثانية.

وقال الرئيس: "اطمنكم بفضل الله، واطمنكم بالله سبحانه وتعالى، محدش يقدر، محدش يقدر، خلونا نشتغل ونبني ونعمر".

وعلق الرئيس السيسي على حادثي سقوط طائرة مسيرة في طابًا وحطام أخرى في نويبع، أمس، قائلا: "أنا حذرت من توسيع دائرة الصراع، أيما كان المكان اللي جاية منها، المنطقة ستصبح قنبلة موقوتة تؤذينا جميعا، مصر دولة ذات سيادة، ويجب احترام مكانتها وسيادتها، والكلام ده لا تباهي ولا تماهي، مصر دولة قوية جدا ولا تُمس".

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