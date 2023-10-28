السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى فى رسالة للشعب المصرى: خلونا نشتغل ونبنى ونعمر

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة طمأنة للشعب المصري كلمته خلال الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، في دورته الثانية. 

وقال الرئيس: "اطمنكم بفضل الله، واطمنكم بالله سبحانه وتعالى، محدش يقدر، محدش يقدر، خلونا نشتغل ونبني ونعمر".

وعلق الرئيس السيسي على حادثي سقوط طائرة مسيرة في طابًا وحطام أخرى في نويبع، أمس، قائلا: "أنا حذرت من توسيع دائرة الصراع، أيما كان المكان اللي جاية منها، المنطقة ستصبح قنبلة موقوتة تؤذينا جميعا، مصر دولة ذات سيادة، ويجب احترام مكانتها وسيادتها، والكلام ده لا تباهي ولا تماهي، مصر دولة قوية جدا ولا تُمس".

السيسي شعب المصري طمأنة ملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة الرئيس

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