وزير الظل العمالى: الهجمات على المدنيين غير مناسبة.. وندعو لوقف إطلاق النار

وصفت وزيرة الظل العمالي تصرفات إسرائيل في غزة بأنها "هجمات غير متناسبة على السكان المدنيين"، وتعد ناز شاه، النائبة ووزيرة الظل، هي الأحدث في حزب العمال البريطاني لدى كير ستارمر التي عبرت عن وجهة نظره بشأن الصراع.

وقالت عضو البرلمان البريطاني عن برادفورد ويست في برنامج "X": "ما نراه ليس دفاعًا، إنه هجمات غير متناسبة على السكان المدنيين، وما زلت أدعو إلى وقف إطلاق النار لوقف قتل المدنيين الأبرياء، لا يمكننا أن نبقى صامتين».

وأضاف أن المشاهد التي نشهدها في إسرائيل وغزة تمثل فصلًا جديدًا في الصراع في الشرق الأوسط، مشيرة الى أن العواقب وحجم الخسائر مدمرة بالفعل، ومن المرجح أن يعمل الهجوم الأخير ــ والحرب التي ستتبعه الآن ــ على تشكيل السياسة العالمية لسنوات قادمة.

مقتل آلاف من المدنيين

وحذر المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فولكر تورك يوم السبت من احتمال مقتل آلاف آخرين من المدنيين، بينما تواصل إسرائيل عملية برية في غزة.

وقصف الجيش الإسرائيلي المنطقة بلا هوادة يوم السبت بعد قصف عنيف خلال الليل قال رجال الإنقاذ إنه دمر مئات المباني بعد ثلاثة أسابيع من الحرب التي أشعلها الهجوم الأكثر دموية في تاريخ البلاد.

وأضاف: “بالنظر إلى الطريقة التي تدار بها العمليات العسكرية حتى الآن، في سياق الاحتلال المستمر منذ 56 عاما، فإنني أدق ناقوس الخطر بشأن العواقب الكارثية المحتملة للعمليات البرية واسعة النطاق في غزة واحتمال مقتل آلاف آخرين من المدنيين”.

وتابع “لا يوجد مكان آمن في غزة ولا يوجد مخرج. أنا قلق للغاية على زملائي، كما أنني قلق على جميع المدنيين في غزة”.

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت يوم السبت إن القوات الإسرائيلية ستواصل العمليات التي بدأتها خلال الليل في قطاع غزة مستهدفة الأنفاق والبنية التحتية الأخرى التابعة لحركة حماس.

وقال في بيان بالفيديو: “لقد هاجمنا فوق الأرض وتحت الأرض، وهاجمنا عناصر من جميع الرتب، وفي كل مكان”. وأضاف أن "التعليمات للقوات واضحة: العملية ستستمر حتى ظهور أمر جديد".