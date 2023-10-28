"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يُهاجم بنية تحتية عسكرية لـ"حزب الله" فى لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائرة حربية هاجمت بنية تحتية عسكرية لحزب الله في لبنان، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وكان أعلن حزب الله اللبناني، أمس الجمعة، عن استهداف المقاومة موقع الصدح الإسرائيلي بالصواريخ الموجهة، مشيرًا إلى تدمير أجزاء من منشآته.

وقال الإعلام الحربي في حزب الله، في بيان له، إن مقاتلي المقاومة الإسلامية هاجموا ظهر يوم الجمعة، موقع الصدح بالصّواريخ الموجّهة والأسلحة المناسبة، ودمّروا أجزاء كبيرة من منشآته وتجهيزاته، وأوقعوا إصابات مؤكّدة بين أفراد حاميته.

وفي السياق ذاته، أعلنت الصحة العالمية عن تعثر التواصل مع موظفيهم في غزة، موضحة أنه "لا يمكن إجلاء المرضى في مثل هذه الظروف في غزة".