الجمعة 27 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حزب الله: المقاومة استهدفت موقع الصدح الإسرائيلى بالصواريخ

صواريخ حزب الله
صواريخ حزب الله

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، عن استهداف المقاومة موقع الصدح الإسرائيلي بالصواريخ الموجهة، مشيرًا إلى تدمير أجزاء من منشآته.

وقال الإعلام الحربي في حزب الله، في بيان له، إن مقاتلي المقاومة الإسلامية هاجموا ظهر يوم الجمعة، موقع الصدح بالصّواريخ الموجّهة والأسلحة المناسبة، ودمّروا أجزاء كبيرة من منشآته وتجهيزاته، وأوقعوا إصابات مؤكّدة بين أفراد حاميته.

وفي وقت سابق، شكر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، إيران على دعمها للمقاومة، وقال إن عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس في السابع من أكتوبر الحالي هي خسارة محققة لإسرائيل.

وجاء حديث قاسم، خلال لقائه الموفد النيابي الإيراني، الذي يضم نائب رئيس اللجنة السياسية الخارجية والأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي إبراهيم عزيزي ووفد من النواب، بحضور سفير الجمهورية الإيرانية في بيروت مجتبى أماني، بحسب بيان صادر عن العلاقات الإعلامية التابعة للحزب اليوم الجمعة.

وقال قاسم: "نشكر دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية بقيادة الإمام الخامنئي، وحركتها الدبلوماسية والسياسية والشعبية، فضلا عن دعمها للمقاومة بكل أشكال الدعم".

وأضاف: "طوفان الأقصى خسارة كبيرة محققة للعدو الإسرائيلي وأصبحت من ثوابت التاريخ، ولا يمكن أن ينتصر هذا العدو بالمجازر ضد المدنيين، وهو أجبن وأضعف من أن ينتصر في الميدان في مواجهة أبطال فلسطين المقاومين المجاهدين".

وتابع: "كشف طوفان الأقصى المؤيدين لفلسطين من المؤيدين للاحتلال الإسرائيلي وعدوانه، وقد أثبتَ ميدان المواجهة في غزة نبل الأداء المقاوم ووحشية إسرائيل وأمريكا ومحورها".

واعتبر أن صورة الميدان تردد إسرائيلي، وخوف من المعركة البرية، في المقابل ثبات المقاومين واستمرار الصواريخ على الكيان ومواجهة للمواقع المقابلة لجنوب لبنان، كل ذلك بثقة واعتقاد بالنصر.

حزب الله المقاومة موقع الصدح بيروت طوفان الأقصى

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