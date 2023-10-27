السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سماع دوى انفجارات فى سماء إيلات

جريدة الدستور

سمع دوي انفجارات في سماء إيلات، مساء اليوم الجمعة، في الوقت الذي تواصل فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي هجوما غاشما على غزة.

في السياق، أكد مسئول كبير في حماس مساء الجمعة أن الحركة الفلسطينية "جاهزة" لمواجهة اجتياح بري إسرائيلي محتمل، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "يوسّع" عملياته البرية في قطاع غزة.

وقال عزت الرشق عبر قناته على تلجرام "إذا ما قرر (رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين) نتنياهو الدخول إلى غزة الليلة برا فالمقاومة جاهزة"، مضيفا أن "أشلاء جنوده ستبتلعها الأرض".

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