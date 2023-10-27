الجمعة 27 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

فلسطين صامدة.. كيف دعم رواد السوشيال ميديا فلسطين ضد الجرائم الإسرائيلية

غزة
غزة

تضامن رواد السوشيال ميديا مع فلسطين، منذ بداية أحداث العنف في السابع من أكتوبر في ظل استمرار قصف قوات الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة، الأمر الذي دفع الكثير للمشاركة فى مساندة أهالي فلسطين، خاصة بعد حادث مستشفى المعمداني، وقد اتجه رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمشاهير منهم إلى كتابة منشورات ينددون فيها بما يحدث في فلسطين وسجل بعضهم مقاطع فيديو بمختلف اللغات، للتنديد بأفعال قوات الاحتلال ضد المدنيين في غزة.

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كنزي مدبولي

قامت البلوجر كنزي مدبولي  بنشر فيديو عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، حيث استطاعت أن تدمج الكلمات بمشاعرها التي كانت تظهر بدموع القهر على ما يحدث، ووصل مقطع الفيديو لما يقرب من 2 مليون مشاهدة في أقل من يوم، وأيضًا شاركها خطيبها "فراس" على صفحته الشخصية بمقطع فيديو يندد فيه بما يحدث بفلسطين باللغة الإنجليزية أيضًا.

ياسمين عبيد 

استطاعت ياسمين عبيد على تطبيق "إنستجرام"، أن تحكي قصة الاحتلال الإسرائيلي منذ بدايته حتى وقوع المجازر الأخيرة، وذلك بطريقتها التي تميزت بها وظهرت بمقطع الفيديو وهى مرتدية الشال الفلسطيني الشهير وتحدثت باللغة الفرنسية حتى تصل رسالتها للغرب.

عبير الصغير

عبير الصغير صاحبة محتوى الطهى الشهير على تطبيق "إنستجرام"، نشرت مقطع فيديو لتوضح عدد الضحايا الذي لا يتوقف ويتزايد يومًا بعد يوم، وذلك على لسان مجموعة من الإسرائيليين باللغة العبرية، ووصل الفيديو لما يقارب إلى 10 ملايين مشاهدة، واستمرت في ارتداء الكوفيه الفلسطينية، خلال فيديوهاتها، وإذاعة أغان تدعم القضية الفلسطينية باستمرار في فيديوهاتها.

إيمان حمدان

ظهرت إيمان حمدان مع ابنتها، فى مقطع فيديو وصل عدد مشاهداته إلى مليون مشاهدة الذي كان بعنوان "أرجوكم.. ساعدوا غزة"، وتحدثت فيه باللغة الفرنسية، مع إضافة لقطات من المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

السوشيال ميديا فلسطين كنزي مدبولي السابع من أكتوبر ياسمين عبيد عبير الصغير

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