سفير فلسطين بالقاهرة: خروج 57 مستشفى فى غزة عن الخدمة

قال السفير دياب اللوح، سفير فلسطين بالقاهرة، إن القطاع الطبي في غزة بحالة يرثى لها على الإطلاق، حيث 57 مستشفى في غزة خرجت عن الخدمة وباقي المستشفيات تعاني من نقص حاد في السولار والأدوات الطبية، معبرًا: "إذا انقطعت الكهرباء بالمستشفيات فيجب قراءة الفاتحة على أرواح من بها من مصابين الآن، حيث عدد كبير من المتواجدين في المستشفيات إما في غرف العمليات أو على أجهزة التنفس الصناعي".

غزة تحت القصف

وأكد دياب اللوح، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "دي إم سي"، أنه لا يوجد مكان واحد في غزة بالكامل الآن يمكن أن نقول عليه إنه بعيد عن أيدي هذا العدوان الصهيوني الغاشم.

وتابع: "الشعب الفلسطيني الذي ما زال على قيد الحياة مهدد بالموت بسبب افتقارهم للغذاء والمياه وجميع مقومات الحياة الأساسية، لذا من لا يموت بالحرب يموت جوعًا في فلسطين بسبب رفض الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية والدوائية إلى القطاع".

الجميع في خطر

واستطرد: "الجميع في خطر، حيث فقدنا عددًا من الصحفيين وعددًا كبيرًا من القطاع الطبي، لذا نطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري السريع لنجدة الإنسانية الفلسطينية من أيدي هذا الاحتلال الصهيوني الغاشم الذي لا دين له".