الجمعة 27 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سفير فلسطين بالقاهرة: خروج 57 مستشفى فى غزة عن الخدمة

غزة
غزة

قال السفير دياب اللوح، سفير فلسطين بالقاهرة، إن القطاع الطبي في غزة بحالة يرثى لها على الإطلاق، حيث 57 مستشفى في غزة خرجت عن الخدمة وباقي المستشفيات تعاني من نقص حاد في السولار والأدوات الطبية، معبرًا: "إذا انقطعت الكهرباء بالمستشفيات فيجب قراءة الفاتحة على أرواح من بها من مصابين الآن، حيث عدد كبير من المتواجدين في المستشفيات إما في غرف العمليات أو على أجهزة التنفس الصناعي".

غزة تحت القصف 

وأكد دياب اللوح، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "دي إم سي"، أنه لا يوجد مكان واحد في غزة بالكامل الآن يمكن أن نقول عليه إنه بعيد عن أيدي هذا العدوان الصهيوني الغاشم.

وتابع: "الشعب الفلسطيني الذي ما زال على قيد الحياة مهدد بالموت بسبب افتقارهم للغذاء والمياه وجميع مقومات الحياة الأساسية، لذا من لا يموت بالحرب يموت جوعًا في فلسطين بسبب رفض الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية والدوائية إلى القطاع".

الجميع في خطر 

واستطرد: "الجميع في خطر، حيث فقدنا عددًا من الصحفيين وعددًا كبيرًا من القطاع الطبي، لذا نطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري السريع لنجدة الإنسانية الفلسطينية من أيدي هذا الاحتلال الصهيوني الغاشم الذي لا دين له".

دياب لوح سفير فلسطين بالقاهرة الحرب في فلسطين الاحتلال الصهيوني الغاشم السفير دياب لوح

الأكثر قراءة

"حماس" تتصدى لعدوان إسرائيل البرى.. و"الجهاد" تعلن تدمير 6 دبابات وخسائر بشرية

القوات المسلحة تعلن نتائج التحقيق فى حادثى طابا ونويبع

شيخ الأزهر: الاحتلال يمارس "الإرهاب الصهيونى" فى غزة.. والتاريخ لن يرحم المتخاذلين

المذبحة المنتظرة.. ماذا سيحدث بعد الاجتياح البرى لقطاع غزة؟

عاجل.. سقوط صاروخ فى طابا وإصابة 5 أشخاص جراء أحداث غزة

مشاهد مرعبة.. قصف إسرائيلي غاشم على غزة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

وائل لطفي

اسلمى يا مصر

سارة شريف

رحلة الانتقام

خالد حريب

ملطمة طابا

د.كريمة الحفناوى

مغامرة مراد منير على مسرح السامر

لواء. محسن الفحام

القائد والقضية

جلال حمام

حماس وإسرائيل.. عَودٌ على بدء

صور

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

محطة تل أبيب

المزيد

دعوة حقيرة.. أول تعليق إسرائيلي على تبنى الأمم المتحدة لقرار عربى حول غزة

تل أبيب: الصواريخ والطائرات المُسيرة التى سقطت فى مصر أطلقها الحوثيون على إسرائيل

توغل دبابات الجيش الإسرائيلى شمال غزة