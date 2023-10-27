الجمعة 27 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطنة: الشعب المصري خلف الرئيس السيسي في قراراته تجاه القضية الفلسطينية (فيديو)

مواطنة
مواطنة

قالت سلمى إحدى المواطنات، إنها ترفض العدوان الصهيوني وممارسات العنف والجرائم التي يتم ارتكابها في حق الشعب الفلسطيني، وأعلنت تضامنها مع القضية الفلسطينية ورفض الاحتلال الاسرائيلي.

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وأضافت أن كونها الحياة حق مشروع لكافة الأطياف ومايحدث من قتل ومذابح بحق الأطفال والنساء وأهل قطاع غزة بالكامل أمر غير إنساني وغير مقبول، ولابد أن يرفضة جميع المصريين والوطن العربي والعالم أجمع.

واختتمت حديثها قائلة" ايه ذنب طفل أنه يشوف كل الكوارث دي بدل ما يعيش طفولته بيصحى على كوابيس وانفجارات فطبيعي كل دا يكون مرفوض ولازم كل الدول العربية تتكاتف مع القضية الفلسطينية وتهاجم العدوان الصهيوني".

 

 https://youtube.com/shorts/M7lhiczAz6k

الرئيس السيسي يدعم القضية الفلسطينية 

كان قد حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيه مجموعة من التحذيرات للمجتمع الدولي، خلال قمة القاهرة للسلام، التي عقدت أمس السبت، بالعاصمة الإدارية؛ لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين.  

وأطلق الرئيس السيسي، خلال كلمته، 5 تحذيرات تضمنت رفضًا تامًا للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى سيناء، وأن تصفية القضية الفلسطينية تنهي حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، واتساع رقعة الصراع يهدد استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين، الوضع الإنساني في غزة آخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة، استمرار العمليات العسكرية يمكن أن تخرج عن السيطرة.

السيسي يرفض تصفية القضية الفلسطينية


وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، على توجيه رسالة بلهجة حازمة عن عدم القبول بتصفية القضية الفلسطينية.

وقال الرئيس السيسي، خلال قمة القاهرة للسلام، إن مصر أكدت وتجدد التشديد على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء.

وأضاف أن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، وإهدار كفاح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية بل وجميع أحرار العالم على مدار 75 عامًا هى عمر القضية الفلسطينية.

وتابع: “يخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني، مَن يظن أن الشعب الأبي الصامد يرغب في مغادرة أرضه حتى لو كانت هذه الأرض تحت الاحتلال أو القصف، كما أؤكد للعالم بوضوح وبلسان مبين وبتعبير صادق عن إرادة وعزم جميع أبناء الشعب المصري، فردًا فردًا، أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عاجل لن تحدث وفي كل الأحوال لن تحدث أبدًا على حساب مصر”.

الشعب الفلسطيني القضية الفلسطينية الإحتلال الإسرائيلي العدوان الصهيوني الرئس عبد الفتاح السيسي

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