التحالف الوطنى: مستمرون فى دعم قطاع غزة رغم تصاعد الأحداث

أكد مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي أن التحالف مستمر في تقديم الدعم والمساعدات اللازمة إلى الشعب الفلسطيني، رغم تصاعد الأحداث الراهنة، والتي من المتوقع معها زيادة المساعدات.

وأشار لـ"الدستور"، إلى أن هناك تواصلا على أعلى مستوى لاستمرار دخول المساعدات للشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أنه جار الإعداد لقافلة جديدة خلال الفترة المقبلة.

معبر رفح

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري، عن استمرار تقديم المساعدات لنظيرها الفلسطيني عبر معبر رفح البري، حيث سلمت الدفعة السادسة من المساعدات والمعونات الإغاثية.

وأكدت أنه تم اليوم، استقبال طائرة جديدة من دولة كولومبيا، بالإضافة إلى الكويت.

وأوضحت أن المساعدات يتم تجهيزها من خلال المتطوعين المنتشرين فى كل المحافظات، لاسيما شمال سيناء، مشيرة إلى أن المساعدات يتم إدخالها وفقًا لأولويات الشعب الفلسطيني، وأن هناك تواصلا مستمرا مع الهلال الأحمر الفلسطيني لتلبية المتطلبات الأسياسية والملحة لهم، كما أنه جار إرسال العديد من المساعدات الطبية والغذائية خلال الأيام المقبلة.

ولفتت إلى أن هناك العديد من الدول والمؤسسات قدمت مساعدات اغاثية منها منظمة الأمم الممتحدة للامومة والطفولة، ومنظمة الصحة العالمية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالإضافة إلى إرسال طائرات من المملكة المتحدة، المملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات والهند والجزائر وباكستان وروسيا، وباكستان، تركيا، تونس، العراق، الكويت، البحرين، وفنزويلا، علاوة على مساعدات "التحالف الوطني" و"حياة كريمة" على المستوى المحلي.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، تسلمها 12 شاحنة من نظيرتها المصرية عند معبر رفح البري، تضم مياه وغذاء وأدوية ومستلزمات طبية.