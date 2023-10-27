الجمعة 27 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التحالف الوطنى: مستمرون فى دعم قطاع غزة رغم تصاعد الأحداث

مساعدات
مساعدات

أكد مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي أن التحالف مستمر في تقديم الدعم والمساعدات اللازمة إلى الشعب الفلسطيني، رغم تصاعد الأحداث الراهنة، والتي من المتوقع معها زيادة المساعدات.

وأشار لـ"الدستور"، إلى أن هناك تواصلا على أعلى مستوى لاستمرار دخول المساعدات للشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أنه جار الإعداد لقافلة جديدة خلال الفترة المقبلة.

معبر رفح

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري، عن استمرار تقديم المساعدات لنظيرها الفلسطيني عبر معبر رفح البري، حيث سلمت الدفعة السادسة من المساعدات والمعونات الإغاثية.

وأكدت أنه تم اليوم، استقبال طائرة جديدة من دولة كولومبيا، بالإضافة إلى الكويت.

وأوضحت أن المساعدات يتم تجهيزها من خلال المتطوعين المنتشرين فى كل المحافظات، لاسيما شمال سيناء، مشيرة إلى أن المساعدات يتم إدخالها وفقًا لأولويات الشعب الفلسطيني، وأن هناك تواصلا مستمرا مع الهلال الأحمر الفلسطيني لتلبية المتطلبات الأسياسية والملحة لهم، كما أنه جار إرسال العديد من المساعدات الطبية والغذائية خلال الأيام المقبلة.

ولفتت إلى أن هناك العديد من الدول والمؤسسات قدمت مساعدات اغاثية منها منظمة الأمم الممتحدة للامومة والطفولة، ومنظمة الصحة العالمية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالإضافة إلى إرسال طائرات من المملكة المتحدة، المملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات والهند والجزائر وباكستان وروسيا، وباكستان، تركيا، تونس، العراق، الكويت، البحرين، وفنزويلا، علاوة على مساعدات "التحالف الوطني" و"حياة كريمة" على المستوى المحلي.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، تسلمها 12 شاحنة من نظيرتها المصرية عند معبر رفح البري، تضم مياه وغذاء وأدوية ومستلزمات طبية.

الهلال الأحمر: طائرة مساعدات جديدة من الكويت لقطاع غزة

مصطفى زمزم صناع الخير التحالف الوطني التحالف الهلال الأحمر المصري معبر رفح

مواد متعلقة

الهلال الأحمر: طائرة مساعدات جديدة من الكويت لقطاع غزة

وزيرة التضامن: حوكمة منظومة الرعاية الاجتماعية وميكنتها بشكل كامل

الهلال الأحمر المصرى يسلم نظيره الفلسطينى الدفعة الخامسة من المساعدات العاجلة

يد العون.. «التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي» لسكان غزة: اصمدوا لستم وحدكم

90 شاحنة من المحافظات والدول.. "الهلال الأحمر" يواصل إرسال المساعدات إلى غزة

"مصر الخير" لـ"الدستور": تنسيق مع الجانب الفلسطينى لسد العجز فى المستشفيات

جمعية صناع الخير: 1000 طن مواد غذائية وصلت إلى غزة

وزيرة التضامن تصدر قرارًا بندب الدكتور محمد عبد الفضيل نائبًا لرئيس بنك ناصر

الأكثر قراءة

"حماس" تتصدى لعدوان إسرائيل البرى.. و"الجهاد" تعلن تدمير 6 دبابات وخسائر بشرية

القوات المسلحة تعلن نتائج التحقيق فى حادثى طابا ونويبع

شيخ الأزهر: الاحتلال يمارس "الإرهاب الصهيونى" فى غزة.. والتاريخ لن يرحم المتخاذلين

المذبحة المنتظرة.. ماذا سيحدث بعد الاجتياح البرى لقطاع غزة؟

عاجل.. سقوط صاروخ فى طابا وإصابة 5 أشخاص جراء أحداث غزة

مشاهد مرعبة.. قصف إسرائيلي غاشم على غزة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

وائل لطفي

اسلمى يا مصر

سارة شريف

رحلة الانتقام

خالد حريب

ملطمة طابا

د.كريمة الحفناوى

مغامرة مراد منير على مسرح السامر

لواء. محسن الفحام

القائد والقضية

جلال حمام

حماس وإسرائيل.. عَودٌ على بدء

صور

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

محطة تل أبيب

المزيد

تل أبيب: الصواريخ والطائرات المُسيرة التى سقطت فى مصر أطلقها الحوثيون على إسرائيل

توغل دبابات الجيش الإسرائيلى شمال غزة

المذبحة المنتظرة.. ماذا سيحدث بعد الاجتياح البرى لقطاع غزة؟