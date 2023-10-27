الجمعة 27 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الهلال الأحمر: طائرة مساعدات جديدة من الكويت لقطاع غزة

الهلال الاحمرالمصري
الهلال الاحمرالمصري

استقبلت جمعية الهلال الأحمر، قبل قليل، طائرة مساعدات جديدة قادمة من دولة الكويت. يأتي ذلك في الوقت الذي أرسلت فيه الدفعة السادسة من المعونات الإغاثية إلى الشعب الفلسطيني عبر معبر رفح البري.

وأكدت الهلال الأحمر أن المساعدات يتم تجهيزها من خلال المتطوعين المنتشرين في كل المحافظات، لا سيما شمال سيناء، مشيرة إلى أن المساعدات يتم إدخالها وفقًا لأولويات الشعب الفلسطيني، وأن هناك تواصلًا مستمرًا مع الهلال الأحمر الفلسطيني لتلبية المتطلبات الأساسية والمُلِحَّة لهم، كما أنه جارٍ إرسال العديد من المساعدات الطبية والغذائية خلال الأيام المقبلة.

 إرسال المساعدات الإغاثية 

وأكدت استمرار إرسال المساعدات الإغاثية من الدول والمؤسسات العالمية منها منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة، ومنظمة الصحة العالمية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالإضافة إلى إرسال طائرات من المملكة المتحدة، المملكة الأردنية الهاشمية، وباكستان، تركيا، تونس، والإمارات والهند والجزائر وباكستان وروسيا، العراق، الكويت، البحرين، وفنزويلا، علاوة على مساعدات "التحالف الوطني" و"حياة كريمة" على المستوى المحلي.

من جهته، قال هاني عبدالفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة "صناع الخير"، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف بكل مؤسساته يواصل جهوده لدعم الشعب الفلسطيني من خلال إرسال قوافل متتالية لسد احتياجاتهم الطبية والإغاثية والغذائية، لافتًا إلى أنه تم إرسال العديد من المواد الطبية المُلِحَّة في ظل نقص الأدوية بالمستشفيات واستجابة لنداء الأطباء هناك، بالإضافة إلى أجهزة السكر والضغط والتنفس الصناعي، ومستلزمات غرف العمليات والكسور باعتبارها من أكثر الأنواع التى يحتاجها المصابون داخل مستشفيات غزة.

وأكد أن التحالف جدد دعوته لمختلف فئات الشعب من خلال مؤسساته كافة، بتلقيه التبرعات لصالح الأشقاء في فلسطين، كذلك إطلاق حملة للتبرع بالدم بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري ووزارة الصحة والسكان، مشيرًا إلى أنه تم إرسال أطنان من المواد الغذائية سهلة الاستخدام التي لا تحتاج للطهي كمعلبات اللحوم والفول والتونة، حيث يتم تغليفها بطريقة تضمن تحمُّل تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة.

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