"إيني" تواصل نجاحاتها في مصر بفضل اكتشافاتها البترولية خلال 2023

أعلن مجلس إدارة شركة إيني برئاسة جوزيبي زافارانا أمس عن النتائج الموحدة غير المدققة للربع الثالث والأشهر التسعة من عام 2023، وبحسب بيان نشرته الشركة باللغة الإنجليزية على موقعها الرسمي، اليوم الجمعة، تميزت هذه النتائج بأداء مالي مبهر، حيث استمرت إيني في تحقيق أرباح معدلة ملحوظة وتجاوزت التوقعات في ظل تحديات انخفاض أسعار النفط والغاز.

أبرز النتائج المالية للربع الثالث 2023:

وخلال الربع الثالث من عام 2023، بلغت الأرباح المعدلة للشركة قبل الضرائب ما يقدر بـ 3.3 مليار يورو، وذلك في سيناريو صعب تضمن انخفاضًا بنسبة 14٪ في أسعار برنت وانخفاضًا بأكثر من 80٪ في أسعار الغاز القياسية.

وتحقق هذا الأداء القوي بفضل استمرار تحسين العمليات الأساسية، حيث بلغت الأرباح المعدلة قبل الضرائب لتسعة أشهر 11.9 مليار يورو، بالإضافة إلى ذلك، بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك للربع الثالث حوالي 4 مليار يورو، بما في ذلك هامش التشغيل للكيانات التي تمثل حقوق ملكية.

نجاح الاستكشاف:

وخلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، تم إضافة موارد استكشاف جديدة تقدر بحوالي 580 مليون برميل مكافئ إلى المحفظة. تميزت هذه الإضافات بشكل رئيسي بالاكتشافات التي تمت في مصر والكونغو والمكسيك وإندونيسيا.

مستقبل مشرق:

بعد نجاح الاستكشاف في مصر وإندونيسيا، يبدو أن المجموعة ستتجاوز الهدف الأولي المستهدف من إضافات الموارد بلغ 700 مليون برميل من النفط. هذا يظهر أن إيني مستمرة في تعزيز مكانتها كشركة رائدة في صناعة الطاقة واستكشاف النفط والغاز.

تدفق النقد الإيجابي:

وفي الربع الثالث من عام 2023، تجاوز التدفق النقدي التشغيلي المعدل تكلفة الاستبدال بقيمة 3.4 مليار يورو، متجاوزًا التدفقات الخارجة المتعلقة بالنفقات الرأسمالية العضوية التي بلغت 1.9 مليار يورو.

هذا أدى إلى تحقيق تدفق نقدي حر يبلغ حوالي 1.5 مليار يورو، وفي الأشهر التسعة الأخيرة من 2023، بلغ التدفق النقدي المعدل 12.9 مليار يورو، متجاوزًا التدفقات الخارجة المتعلقة بالنفقات الرأسمالية بمقدار 6.7 مليار يورو.

استثمارات واستحواذات:

“إيني” أشارت إلى أن نشاطات المحفظة خلال الأشهر التسعة تضمنت استثمارًا صافيًا بقيمة 1.5 مليار يورو، وكان هذا الاستثمار أساسًا في مصفاة سانت برنارد الحيوية في تشالميت بالولايات المتحدة الأمريكية، وفي أصول الغاز في الجزائر، بالإضافة إلى عمليات استحواذ إضافية على مصادر الطاقة المتجددة.

توزيع الأرباح:

ووافق مجلس إدارة الشركة على توزيع الدفعة الثانية من أصل أربع دفعات من الأرباح للسنة المالية 2023 بقيمة 0.23 يورو للسهم الواحد، وبذلك يصل إجمالي توزيع الأرباح للسنة إلى 0.94 يورو للسهم، والتي تم تحديدها خلال اجتماع المساهمين في مايو.

من المقرر توزيع القسط الثاني من الأرباح في 20 نوفمبر 2023، وسيكون مستحقًا للدفع في 22 نوفمبر 2023.