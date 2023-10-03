إينى الإيطالية تعتزم ضخ استثمارات جديدة فى مصر

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، جلسة مباحثات ثنائية مع كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لـ شركة إيني الإيطالية، على هامش فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك).

وتناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة الممتدة مع شركة "إيني" كشريك استراتيجي لمصر في صناعة الغاز والبترول، واستعراض محفظة أعمال الشركة المتنوعة في مصر وفي مقدمتها حقل غاز ظهر.

وأعرب المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عن تطلع مصر لمواصلة التعاون المثمر مع شركة إيني الإيطالية والتوسع في مجالات البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج، بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر في ضوء الفرص الواعدة التي يتمتع بها قطاع الطاقة في مصر، في سبيل تعزيز النجاحات الكبيرة التي تحققت خلال السنوات الماضية.

ومن جانبه؛ أعرب رئيس شركة إيني عن اعتزازه بالتعاون مع مصر في ضوء الروابط الوثيقة بين مصر وإيطاليا، مؤكدًا الأهمية الكبيرة التي تمثلها مصر كإحدى أهم الأسواق لنشاط وعمل الشركة على مستوي العالم في ظل الفرص الكبيرة لزيادة إنتاج الغاز مصر وتمتع مصر ببنية تحتية مميزة في مجالات البترول والغاز.

استثمارات جديدة

كما استعرض ديسكالزي خطط الشركة في مصر مجال البحث والاستكشاف خلال الفترة المقبلة، وأنشطة وعمليات تنمية الحقول التي تسعى إيني من خلالها لتحقيق معدلات إنتاج متميزة، مشيرًا إلى اعتزام إيني وشركائها ضخ استثمارات جديدة في مصر، كما تناول اللقاء التقدم الذي حققته الشركة الإيطالية في مشروعات كفاءة استخدام الطاقة والاستدامة، والتحول الطاقي.

كان قد شارك الملا في جلسة حوارية مغلقة تحت عنوان "الإسراع في صياغة سياسات مبتكرة لتحقيق مستقبل طاقة آمن ومنخفض الكربون"، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر أديبك 2023، بحضور عدد من وزراء البترول والطاقة بدول المنطقة.