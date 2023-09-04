الإثنين 04 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بعد لقاء السيسى برئيسها التنفيذى.. ننشر خريطة استثمارات "إينى" الإيطالية فى مصر

صورة _ ارشيفية
صورة _ ارشيفية

تستعد شركة إيني  الإيطالية، لضخ استثمارات جديدة في مصر، خلال الأربع سنوات المقبلة، بقيمة 7.7 مليار دولار، في ظل حرص الشركة على تعزيز مشروعاتها الناجحة في مصر.

خريطة استثمارات "إينى" الإيطالية فى مصر

 وتكشف "الدستور" في هذا التقرير أهم المناطق التي تعمل بها الشركة الإيطالية في مصر والتي جاءت كالتالي.

شمال الحماد وشمال رأس العش البحريتان في البحر المتوسط

تعتبر الشركة تلك المناطق التي تقع  قبالة السواحل المصرية، بها فرص استثمارية جيدة، فى البحث والاستكشاف عن النفط،.

وستدير" إيني" بحصة 37.5% مع شريكين آخرين هما بي.بي وتوتال، لمنطقة شمال الحماد، فيما تمتلك حصة بـ50%  بمنطقة شمال رأس العش التي تديرها شركة بي.بي بحصة قدرها 50%

كروان البحرية بالبحر المتوسط

كما تستثمر الشركة الإيطالية، في مناطق كروان البحرية بالبحر المتوسط بقيمة 145 مليون دولار 

شمال ليل البحرية بالبحر المتوسط

وتبحث الشركة في منطقة شمال ليل البحرية بالبحر المتوسط، عن البترول والغاز باستثمارات حدها الأدنى 130 مليون دولار.

بالإضافة لمناطق 

  • أبوماضى بدلتا النيل
  • أشرفى بخليج السويس
  • شمال بورسعيد بالبحر المتوسط
  • بلطيم بدلتا النيل البحرية
  • منطقة شمال بورسعيد.
  • حقل ظهر

فيما كانت قد أعلنت الشركة، فى 30 أغسطس 2015، عن تحقيق كشف حقل ظهر بمنطقة امتياز شروق فى البحر المتوسط الذي يعد أكبر كشف يتحقق فى مصر وفى مياه البحر المتوسط باحتياطيات تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز تعادل 5.5 مليار برميل مكافئ من النفط، ويغطى الحقل نحو 100 كيلو متر مربع فى المياه الإقليمية المصرية.

الباز: استثمارات إينى الجديدة أبلغ رد على مروجى الشائعات

الرئيس السيسى يستقبل الرئيس التنفيذى لشركة إينى الإيطالية

محافظ بورسعيد يبحث مقترح شركة إيني الإيطالية لبدء إنشاء محطة "البيوجاز"

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد استقبل كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، وعددًا من كبار مسئولي الشركة، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي ثمن خلال اللقاء العلاقات المصرية الإيطالية المتميزة، والشراكة الممتدة مع شركة "إيني"، وما تنفذه الشركة من أنشطة متعددة في مصر وفقًا لأعلى المعايير العالمية. 

 كما أعرب عن التطلع لمواصلة التعاون المثمر بين مصر والشركة في مجالات البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج، بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر من قطاع الطاقة، وتعزيز النجاحات الكبيرة التي تحققت في هذا الصدد خلال السنوات القليلة الماضية.

شركة إيني الإيطالية شمال الحماد وشمال رأس العش البحريتين في البحر المتوسط شمال الحماد وشمال رأس العش كروان البحرية بالبحر المتوسط شمال ليل البحرية بالبحر المتوسط خريطة استثمارات إينى الإيطالية فى مصر

مواد متعلقة

الباز: استثمارات إينى الجديدة أبلغ رد على مروجى الشائعات

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

رابط شغال.. نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني عبر الدستور ومواقع التربية والتعليم الرسمية

استعلم فورا| رابط نتيجة ملاحق الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

بوابة الأزهر| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ولاد الغم.. أشباه الرجال كارهى الفرح

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟ « ٢-٢»

ماجد حبته

إيطاليا تغادر طريق الحرير!

د. محمد سليم شوشة

تحديات مصر وأولوياتها الثقافية

سارة شريف

عقيدة نتنياهو الأمنية

لواء.حمدى البطران

مذكرات مترجم سوفيتى فى حرب الاستنزاف

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

التطبيع الصعب.. زيارة وزير الخارجية الإسرائيلى إلى البحرين.. الأهداف والصعوبات

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنين وأنباء عن مقتل شخص

نتنياهو يقرر ترحيل المهاجرين الإريتريين المتورطين في اشتباكات تل أبيب