بعد لقاء السيسى برئيسها التنفيذى.. ننشر خريطة استثمارات "إينى" الإيطالية فى مصر

تستعد شركة إيني الإيطالية، لضخ استثمارات جديدة في مصر، خلال الأربع سنوات المقبلة، بقيمة 7.7 مليار دولار، في ظل حرص الشركة على تعزيز مشروعاتها الناجحة في مصر.

خريطة استثمارات "إينى" الإيطالية فى مصر

وتكشف "الدستور" في هذا التقرير أهم المناطق التي تعمل بها الشركة الإيطالية في مصر والتي جاءت كالتالي.

شمال الحماد وشمال رأس العش البحريتان في البحر المتوسط

تعتبر الشركة تلك المناطق التي تقع قبالة السواحل المصرية، بها فرص استثمارية جيدة، فى البحث والاستكشاف عن النفط،.

وستدير" إيني" بحصة 37.5% مع شريكين آخرين هما بي.بي وتوتال، لمنطقة شمال الحماد، فيما تمتلك حصة بـ50% بمنطقة شمال رأس العش التي تديرها شركة بي.بي بحصة قدرها 50%

كروان البحرية بالبحر المتوسط

كما تستثمر الشركة الإيطالية، في مناطق كروان البحرية بالبحر المتوسط بقيمة 145 مليون دولار

شمال ليل البحرية بالبحر المتوسط

وتبحث الشركة في منطقة شمال ليل البحرية بالبحر المتوسط، عن البترول والغاز باستثمارات حدها الأدنى 130 مليون دولار.

بالإضافة لمناطق

أبوماضى بدلتا النيل

أشرفى بخليج السويس

شمال بورسعيد بالبحر المتوسط

بلطيم بدلتا النيل البحرية

منطقة شمال بورسعيد.

حقل ظهر

فيما كانت قد أعلنت الشركة، فى 30 أغسطس 2015، عن تحقيق كشف حقل ظهر بمنطقة امتياز شروق فى البحر المتوسط الذي يعد أكبر كشف يتحقق فى مصر وفى مياه البحر المتوسط باحتياطيات تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز تعادل 5.5 مليار برميل مكافئ من النفط، ويغطى الحقل نحو 100 كيلو متر مربع فى المياه الإقليمية المصرية.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد استقبل كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، وعددًا من كبار مسئولي الشركة، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي ثمن خلال اللقاء العلاقات المصرية الإيطالية المتميزة، والشراكة الممتدة مع شركة "إيني"، وما تنفذه الشركة من أنشطة متعددة في مصر وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

كما أعرب عن التطلع لمواصلة التعاون المثمر بين مصر والشركة في مجالات البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج، بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر من قطاع الطاقة، وتعزيز النجاحات الكبيرة التي تحققت في هذا الصدد خلال السنوات القليلة الماضية.