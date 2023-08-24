محافظ بورسعيد يبحث مقترح شركة إيني الإيطالية لبدء إنشاء محطة "البيوجاز"

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا، لمناقشة المقترحات المقدمة من شركة "إيني" الإيطالية لدراسة تنفيذ مشروع مجتمعي جديد في محافظة بورسعيد في إطار المساهمات المجتمعية لقطاع البترول والغاز بالمحافظة ببورسعيد، ويهدف المشروع إنشاء نظام لإدارة المخلفات الحيوانية والزراعية وإقامة محطة البيوجاز، في منطقة القابوطى ببورسعيد وذلك بالتعاون مع شركة إيني الإيطالية، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ،واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، وممثلي كلا من وزارة البيئة ، ووزارة الزراعة ، وشركة ايني، والمدير التنفيذي لمؤسسة الطاقة الحيوية.

إنشاء نظام لإدارة المخلفات

و استعرض محافظ بورسعيد مقترح تنفيذ المشروع المقدم من شركة إيني الإيطالية ، والذي سيحدث نقلة نوعية في تحسين مستوى الاقتصاد، علاوة على استمرار عجلة الإنتاج في بورسعيد، كما يسهم في تحسين الاقتصاد القومي للدولة ، مؤكدا تقديم مساهمات مجتمعية في مجالات تخدم أهالي المحافظة بشكل ملموس مثل الرعاية الصحية والتعليم ومراكز تنمية الشباب،



توليد وقود الغاز الحيوي

وأكد محافظ بورسعيد ضرورة إقامة مشروع نظام لإدارة المخلفات الحيوانية والزراعية بصورة آمنة في منطقة القابوطي ببورسعيد، واستخدامها في توليد وقود الغاز الحيوي " البيوجاز" والأسمدة العضوية يلعب دورا هاما في الحفاظ على البيئة، و يدعم الإنتاج الحيواني والنباتي، وتحقق مكاسب متعددة فى مقدمتها توليد الطاقة وإنتاج الأسمدة وتوفير العملة الصعبة والآلاف من فرص العمالة.

ووجه محافظ بورسعيد بدراسة المقترح المقدم من شركة إيني الإيطالية بشأن المشروع للتأكد من إمكانية تنفيذه وجدواه بما يحقق الهدف والمردود المرجو منه، والتعاون بين كافة الجهات المعنية، لسرعة البدء في الخطوات التنفيذية لإقامة محطة البيوجاز بمنطقة القابوطي ببورسعيد، مؤكدا على متابعته المستمرة و تقديم كامل الدعم للجهات المسئولة عن المشروع، نظرا لمردوده و أهميته في الاقتصاد القومي .

محافظ بورسعيد يبحث مقترح شركة إيني الإيطالية

محافظ بورسعيد يبحث مقترح شركة إيني الإيطالية

محافظ بورسعيد يبحث مقترح شركة إيني الإيطالية