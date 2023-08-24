الخميس 24 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يبحث مقترح شركة إيني الإيطالية لبدء إنشاء محطة "البيوجاز"

محافظ بورسعيد يبحث
محافظ بورسعيد يبحث مقترح شركة إيني الإيطالية

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا، لمناقشة المقترحات المقدمة من شركة "إيني" الإيطالية لدراسة تنفيذ مشروع مجتمعي جديد في محافظة بورسعيد في إطار المساهمات المجتمعية لقطاع البترول والغاز بالمحافظة ببورسعيد، ويهدف المشروع إنشاء نظام لإدارة المخلفات الحيوانية والزراعية وإقامة محطة البيوجاز،  في منطقة القابوطى ببورسعيد  وذلك بالتعاون مع شركة إيني الإيطالية،  وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ،واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، وممثلي كلا من وزارة البيئة ، ووزارة الزراعة ، وشركة ايني، والمدير التنفيذي لمؤسسة الطاقة الحيوية.

إنشاء نظام لإدارة المخلفات

و استعرض محافظ بورسعيد مقترح تنفيذ المشروع المقدم من شركة إيني الإيطالية ، والذي سيحدث نقلة نوعية في تحسين مستوى الاقتصاد، علاوة على استمرار عجلة الإنتاج في بورسعيد،  كما يسهم في تحسين الاقتصاد القومي للدولة ، مؤكدا تقديم مساهمات مجتمعية في مجالات تخدم أهالي المحافظة بشكل ملموس مثل الرعاية الصحية والتعليم ومراكز تنمية الشباب،
 

توليد وقود الغاز الحيوي

وأكد محافظ بورسعيد ضرورة إقامة مشروع نظام لإدارة المخلفات الحيوانية والزراعية بصورة آمنة في منطقة القابوطي ببورسعيد، واستخدامها في توليد وقود الغاز الحيوي " البيوجاز" والأسمدة العضوية يلعب دورا هاما في الحفاظ على البيئة، و يدعم الإنتاج الحيواني والنباتي، وتحقق مكاسب متعددة فى مقدمتها توليد الطاقة وإنتاج الأسمدة وتوفير العملة الصعبة والآلاف من فرص العمالة. 

ووجه محافظ بورسعيد بدراسة المقترح المقدم من شركة إيني الإيطالية بشأن المشروع للتأكد من إمكانية تنفيذه وجدواه بما يحقق الهدف والمردود المرجو منه، والتعاون بين كافة الجهات المعنية، لسرعة البدء في الخطوات التنفيذية لإقامة محطة البيوجاز بمنطقة القابوطي ببورسعيد،  مؤكدا على متابعته المستمرة و تقديم كامل الدعم للجهات المسئولة عن المشروع،  نظرا لمردوده و أهميته في الاقتصاد القومي .

محافظ بورسعيد يبحث مقترح شركة إيني الإيطالية
محافظ بورسعيد يبحث مقترح شركة إيني الإيطالية
محافظ بورسعيد يبحث مقترح شركة إيني الإيطالية
محافظ بورسعيد يبحث مقترح شركة إيني الإيطالية
محافظ بورسعيد يبحث مقترح شركة إيني الإيطالية
محافظ بورسعيد يبحث مقترح شركة إيني الإيطالية
محافظ بورسعيد يبحث مقترح شركة إيني الإيطالية
محافظ بورسعيد يبحث مقترح شركة إيني الإيطالية
محافظ أحداث بورسعيد إيني الإيطالية للطاقة بدء مشروع

مواد متعلقة

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل فى عدد من المشروعات

وكيل تعليم بورسعيد تشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب مدارس التربية الخاصة

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الغرفة التجارية ويؤكد على خدمة المجتمع التجارى

وزير النقل يوافق على طلب محافظ بورسعيد بإقامة محطة سكة حديد بمدينة سلام مصر

وكيل "تعليم بورسعيد" تناقش جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد

"الغضبان" يستعرض جهود تطوير وتنمية ميناء شرق بورسعيد

محافظ بورسعيد: استمرار غلق الفتحات المخالفة المؤدية لمنطقة شمال سهل الحسينية

محافظ بورسعيد: بدء أعمال تطوير حديقة الكروان بنطاق مساكن الجوهرة بحي الزهور

الأكثر قراءة

بوابة إفريقيا وقناة السويس.. مجموعة "بريكس" اختارت مصر لموقعها الجغرافى

خطوة مهمة لدعم الاقتصاد.. صلاح حليمة يعدد فوائد انضمام مصر لتكتل "بريكس"

رئيس وزراء الهند يهنئ مصر بانضمامها لـ"بريكس"

رئيس جامعة المنصورة يطمئن على وفد الجامعة بعد تعرضه لحادث في سوهاج

بشراكة مصرية أسترالية.. إنشاء أكبر مصنع لإنتاج ألبان الأطفال فى الشرق الأوسط (خاص)

إحباط محاولة تهريب نقد أجنبي ومصري بمطار برج العرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الذئب الروسى التهم فاجنر Wagner.. الطائرة التى أنهت أسطورة الإرهاب

أحمد الصغير

مصر مُبدعة علوم الطب والصيدلة فى الكون!

محمد العسيري

نجيب ومنيب... القمر الليلة بدر

وائل لطفي

المتغطى بالغرب عريان

ماجد حبته

العالم علمين

مدحت بشاى

المحتوى الدرامى

عبد الرحيم طايع

السيدة إلهام شاهين

محمد رفعت

محافظون وتجارب (14) فخر المنصورة

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)