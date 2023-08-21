محافظ بورسعيد يوجه بالمتابعة الميدانية لمشروعات تطوير الطرق والمشروعات التنموية

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا موسعا، لمتابعة مستجدات العمل في عدد من الملفات داخل أحياء محافظة بورسعيد،بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، ومدير الجهاز التنفيذي، ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد والأجهزة المختصة بالمحافظة.

واستعرض محافظ بورسعيد الموقف التنفيذي الحالي في عدد من المشروعات، موجها بأهمية المتابعة المستمرة والميدانية لمشروعات تطوير ورصف الطرق الجارية في جميع الأحياء، فضلا عن متابعة مشروعات تطوير المناطق السكنية، ومشروعات إنشاء الأسواق الحضارية، موجها بالتنسيق بين كافة الجهات المختصة والإسراع في معدلات العمل.

كما شدد المحافظ على تكثيف أعمال النظافة المستمرة في كافة الأحياء للحفاظ على المستوى الحضاري والجمالي ببورسعيد، لافتا لأهمية التواجد الميداني في كافة الأحياء، والعمل وفق خطة لإنهاء أي مظهر غير لائق وتشوه المظهر الحضاري.

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة بورسعيد، فضلا عن تكثيف الجهود لإنهاء العمل في عدد من المشروعات الخدمية، تماشيا مع الطفرة التنموية التي شهدتها المحافظة في كافة المجالات .

وفي شأن آخر أعلن محافظ بورسعيد، اليوم، عن قرب الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع محمد عبده الفاصل بين منطقتى بنك الاسكان وشباب الخريجين بالضواحي، والذي يشهد أعمال تطوير على درجة عالية من الكفاءة ضمن الخطة الموسعة لتطوير منظومة الطرق بحي الضواحي.

وأوضح المحافظ أن شارع محمد عبده شهد أعمال تطوير على أعلى مستوى، حيث شملت أعمال التطوير إحلال أعمدة الإنارة العامة وتقليل مساحة الأرصفة لتوسعة الشارع، ورصف وأعمال أسفلت بالطريق، وزيادة المسطحات الخضراء.

كما شهدت أعمال التطوير إزالة كافة الإشغالات والتعديات والأكشاك المخالفة في محيط الشارع، وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي، ومنع التعدى على حرم الطريق، وزيادة نسبة الحدائق والمسطحات الخضراء على جانبي الطريق وذلك بالتنسيق بين حي الضواحي ومديرية الطرق والجهات المختصة بالعمل.

ووجه المحافظ بتكثيف معدلات العمل و التنسيق بين كافة الجهات المختصة للانتهاء من تطوير الشارع في اقرب وقت.

جانب من الحدث

جانب من الحدث