السبت 28 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

خطوات ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 نايل سات

ناشيونال جيوغرافيك
ناشيونال جيوغرافيك

يبحث الكثيرون عن خطوات ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 نايل سات للاستمتاع بمشاهدة قناة الافلام الوثائقية من مختلف الدول ولمختلف المجالات والانشطة.

 

خطوات ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 نايل سات

 

في هذا التقرير يمكن معرفة خطوات ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 نايل سات وابرز البرامج التي يمكن مشاهدتها اليوم.

 

 

من ريموت الريسفير الخاص بك ابحث عن "menu" والتي تعني الاعدادات ثماضغط على قائمة الترددات وادخل التردد التالي: 11411، وتعيين الاستقطاب على أفقي، وبكون معدل الرمز على 30000  ثم اختار معامل تصحيح الخطأ  "تلقائي" أو "3/4".

 

ثم اضغط على الزر الازرق او ما يعني اجراء عملية البحث عن القناة بعد عملية البحث اضغط على حفظ من أجل حفظ القناة. 

تردد القناة المصرية الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في السوبر الإفريقي

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك hd على النايل سات وأبرز برامجها

أبرز برامج ناشيونال جيوغرافيك اليوم الجمعة 

5:00pm

سمكة التونة العنيدة: ضفاف أوتر بانكس: غزو ​​الشمال

6:00pm

الجزيرة المتمردة: قوة الفرد 

 

7:00pm

أمن المطارات - روما:الحلقة 9

8:00pm

شيء ما عضني: الحلقة 8

9:00pm

سكان ألاسكا الأوائل:إشارة الحظ الجيد

10:00pm

آلات ضخمة: الهندسة الفلكية

11:00pm

المعركة النهائية لهتلر: بساطة هملر

 

12:00am

سيزار ميلان - بشر أفضل لكلاب أقضل:In Sickness & Health

1:00am

سكان ألاسكا الأوائل: يتطلب الأمر قرية

2:00am

اكتشاف عالم المحيطات: أسطورة سفينة قراصنة المحيط الهادئ

3:00am

المعركة النهائية لهتلر: صيادو الدبابات النازية

4:00am

أسرار حديقة الحيوان - تامبا: أنياب على الذكريات

5:00am

 كل شيء ممكن مع جيف جينكينز: التحليق في نيومكسيكو

6:00am

أفضل رحلات القطارات في العالم من الأعلى:سكة حديد بيرجن النرويجية

7:00am

مسجون في الغربة: الحلقة 4 اليوم

 

txt

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 على قمر على نايل سات

txt

لمشاهدة مباريات حصرية.. تردد مجموعة قنوات أون تايم سبورت

خطوات ضبط تردد قناة ناشيونال ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك خطوات ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 نايل سات ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 نايل سات تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 نايل سات قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 نايل سات قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 نايل قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023

الأكثر قراءة

الرئيس الفلسطينى: كيف يمكن السكوت على قتل أكثر من 3 آلاف طفل؟

القاهرة الإخبارية: المقاومة الفلسطينية تعلن فشل هجوم الاحتلال البرى على غزة (فيديو)

الرئيس السيسى عن إسقاط مسيّرات فى طابا ونويبع أمس: مصر دولة قوية جدًا لا تُمس

خسائر كبيرة فى صفوف الاحتلال.. "حماس" تعلن فشل الهجوم البرى على قطاع غزة

أحمد موسى عن حادث طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى: مصيبة.. والجثث تفحمت

اختراق القناة الـ13 الإسرائيلية خلال بث مباشر ونشر علم فلسطين (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

ملتقى الصناعة الثانى

د.أحمد الخميسى

غزة.. عزلة وحشية وبطولة قاسية

وائل لطفي

رسالة من الرئيس

د. منى حلمى

قصيدة إلى الجيش المصرى

جلال حمام

مفاجآت الغزو البرى لقطاع غزة

محاسن السنوسي

شعب مصر العظيم.. كن مطمئنًا آمنًا بفضل الله

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

عملية الـ3 مراحل وخطة مستقبلية.. ماذا فعل الجيش الإسرائيلى فى غزة أمس؟

الاحتلال يعزل غزة عن العالم وينفذ خطة «الأرض المحروقة»

وزير الجيش الإسرائيلى: ليست لدينا مصلحة فى توسيع نطاق الحرب مع غزة