خطوات ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 نايل سات
يبحث الكثيرون عن خطوات ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 نايل سات للاستمتاع بمشاهدة قناة الافلام الوثائقية من مختلف الدول ولمختلف المجالات والانشطة.
خطوات ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 نايل سات
في هذا التقرير يمكن معرفة خطوات ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 نايل سات وابرز البرامج التي يمكن مشاهدتها اليوم.
من ريموت الريسفير الخاص بك ابحث عن "menu" والتي تعني الاعدادات ثماضغط على قائمة الترددات وادخل التردد التالي: 11411، وتعيين الاستقطاب على أفقي، وبكون معدل الرمز على 30000 ثم اختار معامل تصحيح الخطأ "تلقائي" أو "3/4".
ثم اضغط على الزر الازرق او ما يعني اجراء عملية البحث عن القناة بعد عملية البحث اضغط على حفظ من أجل حفظ القناة.
أبرز برامج ناشيونال جيوغرافيك اليوم الجمعة
5:00pm
سمكة التونة العنيدة: ضفاف أوتر بانكس: غزو الشمال
6:00pm
الجزيرة المتمردة: قوة الفرد
7:00pm
أمن المطارات - روما:الحلقة 9
8:00pm
شيء ما عضني: الحلقة 8
9:00pm
سكان ألاسكا الأوائل:إشارة الحظ الجيد
10:00pm
آلات ضخمة: الهندسة الفلكية
11:00pm
المعركة النهائية لهتلر: بساطة هملر
12:00am
سيزار ميلان - بشر أفضل لكلاب أقضل:In Sickness & Health
1:00am
سكان ألاسكا الأوائل: يتطلب الأمر قرية
2:00am
اكتشاف عالم المحيطات: أسطورة سفينة قراصنة المحيط الهادئ
3:00am
المعركة النهائية لهتلر: صيادو الدبابات النازية
4:00am
أسرار حديقة الحيوان - تامبا: أنياب على الذكريات
5:00am
كل شيء ممكن مع جيف جينكينز: التحليق في نيومكسيكو
6:00am
أفضل رحلات القطارات في العالم من الأعلى:سكة حديد بيرجن النرويجية
7:00am
مسجون في الغربة: الحلقة 4 اليوم