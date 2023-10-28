يبحث الكثيرون عن خطوات ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 نايل سات للاستمتاع بمشاهدة قناة الافلام الوثائقية من مختلف الدول ولمختلف المجالات والانشطة.

خطوات ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 نايل سات

في هذا التقرير يمكن معرفة خطوات ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 نايل سات وابرز البرامج التي يمكن مشاهدتها اليوم.

من ريموت الريسفير الخاص بك ابحث عن "menu" والتي تعني الاعدادات ثماضغط على قائمة الترددات وادخل التردد التالي: 11411، وتعيين الاستقطاب على أفقي، وبكون معدل الرمز على 30000 ثم اختار معامل تصحيح الخطأ "تلقائي" أو "3/4".

ثم اضغط على الزر الازرق او ما يعني اجراء عملية البحث عن القناة بعد عملية البحث اضغط على حفظ من أجل حفظ القناة.

أبرز برامج ناشيونال جيوغرافيك اليوم الجمعة

5:00pm

سمكة التونة العنيدة: ضفاف أوتر بانكس: غزو ​​الشمال

6:00pm

الجزيرة المتمردة: قوة الفرد

7:00pm

أمن المطارات - روما:الحلقة 9

8:00pm

شيء ما عضني: الحلقة 8

9:00pm

سكان ألاسكا الأوائل:إشارة الحظ الجيد

10:00pm

آلات ضخمة: الهندسة الفلكية

11:00pm

المعركة النهائية لهتلر: بساطة هملر

12:00am

سيزار ميلان - بشر أفضل لكلاب أقضل:In Sickness & Health

1:00am

سكان ألاسكا الأوائل: يتطلب الأمر قرية

2:00am

اكتشاف عالم المحيطات: أسطورة سفينة قراصنة المحيط الهادئ

3:00am

المعركة النهائية لهتلر: صيادو الدبابات النازية

4:00am

أسرار حديقة الحيوان - تامبا: أنياب على الذكريات

5:00am

كل شيء ممكن مع جيف جينكينز: التحليق في نيومكسيكو

6:00am

أفضل رحلات القطارات في العالم من الأعلى:سكة حديد بيرجن النرويجية

7:00am

مسجون في الغربة: الحلقة 4 اليوم