الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 على قمر على نايل سات

ناشيونال جيوغرافيك
ناشيونال جيوغرافيك

تحظى قناة “ناشيونال جيوغرافيك” بشعبية كبيرة حيث يتابعها ملايين المشاهدين من جميع أنحاء العالم بسبب محتواها الممتع والمفيد عن الطبيعة والعلوم والهندسة، ويعشق الكثيرون هذا المحتوى ويستمتعون بمشاهدته وتعرفون على معلومات واكتشافات جديدة عند مشاهدة هذه القناة.

قناة ناشيونال جيوغرافيك 

وتقدم قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي على مدار اليوم، أفلام وثائقية ومحتوى مصور عالي الجودة معظمه على الكائنات الحية الجقيقية والبرمائيات فضلًا عن الظواهر الطبيعية النادرة والغريبة من كل القارات حتى الجليدية منها.

 

تردد قناة  ناشيونال جيوغرافيك2023 نايل سات 

وفي هذا السياق، يبحث الكثيرون بالبحث عن تردد الجديد لـ"ناشيونال جيوغرافيك".

وفي هذا التقرير، نوضح كيفية تحميل القناة من خلال ترددها الجديد الذي نقلته قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي عبر القمر الصناعي نايل سات.

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اسم القناة: ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي

تردد القناة: 11411

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: SD

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 على قمر عرب سات 

  • أولا قم باختيار التردد على 11804
  • ثم قم باختيار القمر الصناعي عرب سات.
  • ومن ثم قم باختيار معدل الترميز على 27500.
  • بعد ذلك قم باختيار معامل تصويب الخطأ على 5/6.
  • و قم باختيار معدل الاستقطاب على الأفقي H.

 

كيفية ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

يمكنك الآن ضبط تردد هذه القناة بسهولة تامة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

1. افتح قائمة الإعدادات.

2. اختر خيار التركيب.

3. أضف التردد الجديد للقناة.

4. اضغط على كلمة "بحث" للبحث عن القناة.

5. قم بحفظ الإعدادات وستظهر القناة في قائمة الرسيفر.

 

محتوى قناة ناشيونال جيوغرافيك

تهتم قناة ناشيونال جيوغرافيك بتقديم محتوى ممتع حول الطبيعة والعلوم المختلفة وعالم الحيوانات، حيث يمكن استكشافه من خلال القناة ومعرفة كل ما يجري فيه بشكل مباشر وكأنك في قلب الحدث. يشمل المحتوى ما يلي:

- برنامج الحياة البرية.

- هياكل عملاقة.

- هندسة.

- الأفلام الوثائقية 

-الظواهر الكونية الغريبة والنادرة 

- علوم.

- كوارث.

 

برامج تعرض على قناة ناشيونال جيوغرافيك على مدار اليوم 

  • برنامج كوارث بيئية وطبيعية.
  • برنامج هياكل عملاقة.
  • برنامج سمكة التونة العنيدة.
  •  برنامج دماغ ألبرت أينشتاين.
  • برنامج كنوز روما المفقودة.
  • برنامج علوم حيوانية.
  • برنامج أمور هندسية.
  • برنامج الحياة البرية.

 

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