الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 نايل سات

ناشيونال جيوغرافيك
ناشيونال جيوغرافيك

ارتفعت معدلات البحث عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 نايل سات لتوفيرها مختلف أنواع الأفلام الوثائقية المتنوعة في مجالات عدة.
 

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 نايل سات
نعرض خلال السطور التالية تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 على القمر الصناعي نايل سات وابرز البرامج التي يمكن مشاهدتها اليوم.
 

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي نايل سات 

• إدخال التردد التالي: 11411 ميجاهرتز.

• تعيين الاستقطاب على أفقي.

• اختيار التعديل DVB-S2 بـ 8 PSK.

• تعيين معدل الرمز على 30000 كيلو رمز في الثانية

• اختيار إعداد FEC على "تلقائي" أو "3/4".

 

تردد قناة دي ام سي دراما على النايل سات 2023

تردد قنوات سي بي سي على نايل سات 2023

برامج يمكن مشاهدتها اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023
 

4:00pm أشرس كائنات أفريقيا:
القوى الخارقة
5:00pm رحلة في مصر مع أعظم مستكشف في العالم:
كنوز خفية
6:00pm اكتشاف عالم المحيطات:
عوالم ضائعة في البحر الأبيض المتوسط
أوقات أقوى البرامج
7:00pm مسجون في الغربة:
الحلقة 1
8:00pm في البراري مع جاك راندال.:
صيد الأفعى الشبح
9:00pm المستكشف:
النهر ذو درجة الحرارة الحارقة
10:00pm الآلة المستحيلة:
الإنسان مقابل الآلة
هذا المساء
11:00pm كنوز مصر المفقودة:
توت عنخ آمون
12:00am في البراري مع جاك راندال.:
صيد الأفعى الشبح
1:00am المستكشف:
النهر ذو درجة الحرارة الحارقة
2:00am الآلة المستحيلة:
الإنسان مقابل الآلة
3:00am كنوز مصر المفقودة:
توت عنخ آمون
4:00am في البراري مع جاك راندال.:
صيد الأفعى الشبح
5:00am المستكشف:
النهر ذو درجة الحرارة الحارقة
6:00am الآلة المستحيلة:
الإنسان مقابل الآلة
7:00am كنوز مصر المفقودة:
توت عنخ آمون 

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