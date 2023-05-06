السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تردد قناة دي ام سي دراما على النايل سات 2023

دي ام سي
دي ام سي

يبحث الكثير من روّاد السوشيال ميديا ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عبر موقع البحث جوجل ومحبي المسلسلات والقنوات التي تعرض الكثير من مسلسلات الدراما، خاصًة قناة دي ام سي، لذا يبحثون عن التردد الخاص بها.

 تردد قناة دي ام سي دراما على النايل سات 2023

ويرصد "الدستور" تردد قناة دي ام سي دراما ومواعيد عرض المسلسلات عليها، في سياق السطور التالية.

تردد قناة دى أم سى dmc

تردد قناة dmc "دى إم سى" دراما  على القمر نايل سات

 

من خلال القمر الصناعى النايل سات

 

 

 

فإن التردد : 12092

 

 

 

يكون معدل الترميز: 27500

 

 

 

الاستقطاب: رأسي

 

 

 

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

 

 

 

- والجودة: HD.

 

تردد قناة دي إم سي دراما الجديد 2023 

 

القمر الصناعى :النايل سات 

 

 

 

التردد: 11449.

 

 

 

الاستقطاب: أفقي.

 

 

 

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

 

 

 

معدل الترميز:27500

تردد قنوات دى ام سى على النايل سات 2022

 

القمر الصناعي: نايل سات.

 

 

 

- التردد : 12092.

 

 

 

- معدل الترميز: 27500.

 

 

 

- الاستقطاب: رأسي.

 

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

 

تردد قنوات دي إم سي عرب سات

 

تردد القناة من خلال البث عبر القمر الصناعي: عرب سات.

 

التردد: 11450.

 

بينما معدل الاستقطاب: أفقي.

 

وكان معدل الترميز: 27500.

 

 

 

بينما معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

 

 

طريقة ضبط تردد قناة دي ام سي 2023

 

تستطيع ضبط تردد قناة دي ام سي بالتردد الجديد عليها علي جهاز الاستقبال الخاص بك من خلال التالي:-

 

الضغط علي زر القائمة الموجود في الريموت كنترول.

 

ثم اختيار التركيب وبعد ذلك اختيار إضافة قناة.

 

تحديد القمر الصناعي.

 

تكتب تردد القناة.

 

بعد ذلك تقوم بالضغط علي زر البحث.

 

بعد تنزيل القناة تضغط علي زر الحفظ.

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