الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إخصائية نفسية تحذر من مشاهدة الأطفال للمشاهد القاسية بغزة وتوجه نصيحة للأمهات

الدكتورة منه بدوي
الدكتورة منه بدوي

قالت الدكتورة منه بدوي، إخصائي الصحة النفسية للأطفال، إنه حتى يستطيع الآباء تقديم دعم نفسي لأبنائهم لا بد أن يكون لديهم دعم نفسي قوي حتى يستطيعوا منحه لأولادهم.

وأضافت، خلال لقائها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية cbc، أن على الوالدين تجنب فتح مشاهد قاسية عن الأحداث في غزة أمام الأطفال، مشيرة إلى أن بعض الناس لا يكون لديهم قدرة على رؤية لون الدم.

وتابعت، أن المرأة إذا لم تتحمل المشاهد القاسية فعليها أن تفصل وتخرج برفقة أبنائها حتى تستطيع أن تعلمهم العقيدة السليمة وحتى تربي أجيالا قادرة على مواجهة الأعداء، مؤكدة أنه يجب أن تعلم الأطفال القضية الفلسطينية وفضل الصلاة في المسجد الأقصى.

متى يسمح للأطفال برؤية المشاهد القاسية؟

وأكدت أن الأطفال حتى سن 15 عامًا يجب ألا يشاهدوا مشاهد عنف، كما لا يجب للأطفال حتى سن 12 عامًا رؤية الأضحية رغم أنها سنة، لأن العقل لا يترجم أن هذا أضحية ولكنه سيتفاعل مع الحيوان.

أخصائي الصحة النفسية مشاهد قاسية غزة أمام الأطفال العقيدة السليمة القضية الفلسطينية المسجد الأقصى

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