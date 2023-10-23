تأجيل محاكمة تاجر لاتهامه بقتل شيف فى البدرشين لجلسة 18 نوفمبر

أصدرت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم، قرارًا بتأجيل محاكمة تاجر متهم بقتل شيف عمدًا، أثناء محاولته الدفاع عن إحدى السيدات بمنطقة البدرشين، إلى جلسة 18 نوفمبر المقبل.

وقد صدر القرار برئاسة المستشار عادل علي سليم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إبراهيم نصر محمد وهشام جابر بشير، وأمانة سر أشرف صلاح وعصام حسين.

تبين من أمر الإحالة أن المتهم عاشور 39 سنة، تاجر أدوات منزلية، قتل المجني عليه الذي يعمل شيف، في يوم 2023/3/28، بدائرة منطقة البدرشين.

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهم قتل المجني عليه صاحب الـ27 عامًا، ويملك مطعم مشويات، عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق الروح.

كما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن سبب ذلك الخلاف الواقع بينهما، وما أن تمكن منه انهال عليه طعنًا بسلاح أبيض قاصدًا من ذلك قتله وفقًا لإصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت التحقيقات للمتهم تهمة إحراز سلاح أبيض "مطواة" بغير ترخیص وبدون ضرورة مهنية أو حرفية.