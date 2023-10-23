الجمعة 27 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة تاجر لاتهامه بقتل شيف فى البدرشين لجلسة 18 نوفمبر

محكمة
محكمة

أصدرت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم، قرارًا بتأجيل محاكمة تاجر متهم بقتل شيف عمدًا، أثناء محاولته الدفاع عن إحدى السيدات بمنطقة البدرشين، إلى جلسة 18 نوفمبر المقبل.

وقد صدر القرار برئاسة المستشار عادل علي سليم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إبراهيم نصر محمد وهشام جابر بشير، وأمانة سر أشرف صلاح وعصام حسين.

txt

إحالة صاحب شركة هدد زوجته بنشر صور خاصة في التجمع إلى الجنايات

تبين من أمر الإحالة أن المتهم عاشور 39 سنة، تاجر أدوات منزلية، قتل المجني عليه الذي يعمل شيف، في يوم 2023/3/28، بدائرة منطقة البدرشين.

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهم قتل المجني عليه صاحب الـ27 عامًا، ويملك مطعم مشويات، عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق الروح.

كما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن سبب ذلك الخلاف الواقع بينهما، وما أن تمكن منه انهال عليه طعنًا بسلاح أبيض قاصدًا من ذلك قتله وفقًا لإصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت التحقيقات للمتهم تهمة إحراز سلاح أبيض "مطواة" بغير ترخیص وبدون ضرورة مهنية أو حرفية.

محكمة جنايات جنوب الجيزة تاجر متهم قتل شيف عمد ا منطقة البدرشين جلسة 18 نوفمبر المستشار عادل على سليم رئيس المحكمة أمر الإحالة

الأكثر قراءة

إسرائيل توافق على تهدئة فى غزة ليوم واحد بشرط إشراف دولى

مصادر: تنسيق مصرى قطرى لإطلاق سراح محتجزين من غزة مقابل هدنة

بعد تصاعد الدعوات الخبيثة لتهجير الفلسطينيين.. اللاءات المصرية الثلاث فى وجه إسرائيل

عاجل.. سقوط صاروخ فى طابا وإصابة 5 أشخاص جراء أحداث غزة

المتحدث العسكرى: حادث طابا نجم عن سقوط طائرة بدون طيار

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم فى مصر الجمعة 27-10-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

ملطمة طابا

د.كريمة الحفناوى

مغامرة مراد منير على مسرح السامر

لواء. محسن الفحام

القائد والقضية

جلال حمام

حماس وإسرائيل.. عَودٌ على بدء

علي سعدة

أم الدنيا

ماجد حبته

.. ويعاقبون الأمم المتحدة!

د. محمد عفيفي

الكنيسة المصرية وفلسطين «٣»

عمرو موسى يكتب: الابتسامة الغربية الفاتنة لم تعد تغرى أحدًا

صور

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال ينفذ غارات "حزام نارى" فى غزة تمهيدًا لاجتياح برى

وقف الحرب في غزة قبل فوات الآوان.. كلمة قوية لمندوب مصر بالأمم المتحدة

مصادر: تنسيق مصرى قطرى لإطلاق سراح محتجزين من غزة مقابل هدنة