الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة تاجر أدوات منزلية قتل شابًا فى البدرشين

محكمة
محكمة

تواصل محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الإثنين، محاكمة تاجر أدوات منزلية بتهمة إنهاء حياة شخص بسبب خلافات بينهما بمنطقة البدرشين.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 4912 لسنة 2023 جنايات البدرشين والمقيدة برقم 2084 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة، تتهم النيابة العامة "عاشور. ع. م"، محبوس، ٣٩ سنة، ويعمل تاجر أدوات منزلية مقيم بمركز البدرشين.

وذلك لأنه في يوم 28 /3 /2023 قتل "عبد التواب. م. ع" عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك بأن بيَّت النية وعقد العزم على إزهاق الروح، وذلك على إثر الخلاف الواقع بينهما، وما إن ظفر به حتى انهال عليه طعنًا بسلاح أبيض "مطواة " قاصدًا من ذلك قتله؛ فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالأوراق، كما تم احراز سلاح أبيض "مطواة" بغير ترخيص وبدون ضرورة مهنية أو حرفية.

محكمة جنايات جنوب الجيزة محاكمة تاجر أدوات منزلية منطقة البدرشين النيابة العامة

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