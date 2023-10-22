الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس شقيقين متهمين بقتل حلاق في مشاجرة بالطالبية

حبس شقيقين
حبس شقيقين

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس شقيقين متهمان بقتل “ حلاق” بعد نشوب مشاجرة بينهما بمنطقة الطالبية غرب محافظة الجيزة، كما صرحت بدفن جثمان الضحية عقب توقيع الصفة التشريحية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

كانت بداية الواقعة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم ووجود متوفى ومصاب بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: حلاق "له معلومات جنائية" وتوفى إثر إصابته بجرح طعنى بالبطن، طرف ثان: أحد الأشخاص، وشقيقه "أحدهما مصاب بجرح قطعى بالرأس" وذلك لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين تطورت لمشاجرة قام الطرفان خلالها باستخدام الأسلحة البيضاء مما أسفر عنه الإصابات المشار إليها.

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تم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين. 

حبس شقيقين قتل حلاق الطالبية مشاجرة النيابة العامة

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