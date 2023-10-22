استمرار حبس عامل قتل طفلا من ذوي الهمم بكمبروسر هواء

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة استمرار حبس عامل متهم بقتل طفل من ذوي الهمم "نفخه بكمبروسر هواء" بمنطقة الحوامدية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وباشرت نيابة جنوب الجيزة التحقيقات في واقعة مقتل طفل معاق ذهنيا على يد عامل "نفخ فيه بكمبروسر هواء" بمنطقة الحوامدية.

وأمرت النيابة بتشريح الجثة وإعداد تقرير واف عن أسباب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

وتبين من التحقيقات التي أجرتها نيابة البدرشين والحوامدية، أن خلافًا بسيطًا بين العامل والطفل من ذوي الهمم، دفع الأول لمعاقبة الثاني بوضع "كمبروسر هواء" داخل فمه حتى سقط فاقدًا الوعي وفر المتهم هاربًا.

وأضافت التحقيقات، أن الجريمة تم الكشف عنها بعدما تلقت غرفة النجدة بلاغًا باستقبال أحد المستشفيات جثة صبي يُعاني إعاقة ذهنية ووجود شبهة جنائية في الوفاة.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل.