عامل يُنهي حياة طفل من ذوي الهمم في الحوامدية بطريقة بشعة

كشفت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة، تفاصيل مقتل طفل من ذوي الهمم على يد عامل بمصنع في منطقة الحوامدية، بعدما نفخه بـ"كمبروسر هواء".

وتبين من التحقيقات التي أجرتها نيابة البدرشين والحوامدية، أن خلافًا بسيطًا بين العامل والطفل من من ذوي الهمم، دفع الأول لمعاقبة الثاني بوضع "كمبروسر هواء" داخل فمه حتى سقط فاقدًا الوعي وفر المتهم هاربًا.

وأضافت التحقيقات، أن الجريمة تم الكشف عنها بعدما تلقت غرفة النجدة بلاغًا باستقبال أحد المستشفيات جثة صبي يُعاني إعاقة ذهنية ووجود شبهة جنائية في الوفاة.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل.