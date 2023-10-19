الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس بائع خردة قتل طفلة وأصاب والدها في القليوبية

حبس متهم
حبس متهم

أمرت النيابة بالقليوبية بحبس بائع خردة 4 أيام لاتهامه بقتل طفلة وإصابة والدها، حيث كشف التحقيقات استقبال إحدى المستشفيات (عامل "مصاب برش خرطوش"، وكريمته "9 سنوات" مصابة برش خرطوش "توفيت عقب وصولها" - مقيمان بدائرة المركز).

وأوضحت التحقيقات وجود خلافات جيرة سابقة بين المجنى عليه، وآخر (بائع خردة) وبتاريخ الواقعة دلف الأخير لسطح العقار المواجه لمنزل المجنى عليهما، وقام بإطلاق عيار نارى من (فرد محلى) على شرفة مسكن المجنى عليهما أثناء تواجدهما فأحدث إصابتهما التى أودت بحياة الثانية.

النيابة القليوبية بائع خردة حبس بائع خردة قتل طفلة

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