بقصد التربح.. حبس مالك مطبعة ضبط بحوزته 15350 نسخة كتاب تعليمى بالجيزة

أمرت نيابة الجيزة بحبس مالك مطبعة لاتهامه بضبط 15350 كتابا تعليميا دون تصريح داخل مطبعة دون تصريح، في الجيزة.

باشرت نيابة الجيزة التحقيق مع مالك مطبعة لطباعة وتصوير وتغليف العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعي، وكذا كتب تعليمية خاصة بعدد من المعاهد، دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو تصريح من الجهات المعنية في الجيزة.

وكشفت تحقيقات النيابة عن قيام مالك مطبعة، بمحافظة الجيزة، بطباعة وتصوير وتغليف العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعي وكذا كتب تعليمية خاصة بعدد من المعاهد، دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

وتبين أنه تم ضبط المدير المسئول، وعثر بداخل المطبعة على (15350 كتابا تعليميا لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعي وكذا كتب تعليمية خاصة بعدد من المعاهد، دون تفويض أو أمر توريد من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه التفتيش أقر بأنه المدير المسئول، وكذا ارتكابه المخالفات المُشار إليها بالمشاركة مع صاحب المطبعة بقصد تحقيق الربح المادي.