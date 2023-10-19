الخميس 19 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بقصد التربح.. حبس مالك مطبعة ضبط بحوزته 15350 نسخة كتاب تعليمى بالجيزة

مطبعة
مطبعة

أمرت نيابة الجيزة بحبس مالك مطبعة لاتهامه بضبط 15350 كتابا تعليميا دون تصريح داخل مطبعة دون تصريح، في الجيزة.

باشرت نيابة الجيزة التحقيق مع مالك مطبعة لطباعة وتصوير وتغليف العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعي، وكذا كتب تعليمية خاصة بعدد من المعاهد، دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو تصريح من الجهات المعنية  في الجيزة.

وكشفت تحقيقات النيابة عن قيام مالك مطبعة، بمحافظة الجيزة، بطباعة وتصوير وتغليف العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعي وكذا كتب تعليمية خاصة بعدد من المعاهد، دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون. 

 

txt

حبس 4 أشخاص بتهمة غسل 100 مليون جنيه فى حدائق القبة

txt

تجديد حبس المتهمين بسرقة الهواتف المحمولة بالإكراه فى مدينة نصر

وتبين أنه تم ضبط المدير المسئول، وعثر بداخل المطبعة على (15350 كتابا تعليميا لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعي وكذا كتب تعليمية خاصة بعدد من المعاهد، دون تفويض أو أمر توريد من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه التفتيش أقر بأنه المدير المسئول، وكذا ارتكابه المخالفات المُشار إليها بالمشاركة مع صاحب المطبعة بقصد تحقيق الربح المادي. 

التربح حبس مالك مطبعة كتاب تعليمى نيابة الجيزة الكتب التعليمية

الأكثر قراءة

رسميًا.. "أون تايم سبورتس" تحصل على حقوق بث دورى السوبر الإفريقى

الغاز الإسرائيلى فى مهب العاصفة.. العدوان على غزة يضعها فى مأزق

بعد اتصال السيسي وبايدن.. هل دخلت المساعدات المصرية إلى غزة؟

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 19-10-2023 وترددات القنوات الناقلة

موعد تغيير الساعة في مصر.. وأبرز الفوائد الاقتصادية لتطبيق التوقيت الشتوي

الرئيس السيسى يحذّر قائد القيادة المركزية الأمريكية من خطورة التصعيد فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

الشعب والرئيس معا لرفض تهجير الفلسطينيين من ارضهم

محمد عبدالعزيز

الشعب والقيادة إيد واحدة

محاسن السنوسي

النزوح داخل الوطن بقاء.. والتهجير خارجه فناء

مدحت بشاى

نحيب الكمنجات فى وادى العبرات

عبد الرحيم طايع

بتول العبد.. تجلِّياتُ المستقبلِ العبقرى للطَّرَبِ

جمال-أسعد

تحديات تحتاج إلى كل المصريين

ماجد حبته

ليسوا بشرًا

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية»

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

وقف الحرب فى غزة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره البريطانى

حرب غزة.. 33 شهيدًا فى أقل من ساعة جراء قصف الاحتلال 3 منازل برفح

شهيد وجرحى خلال حملات اقتحام كبيرة للاحتلال فى رام الله وطولكرم وبيت لحم