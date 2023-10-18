الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس المتهمين بسرقة الهواتف المحمولة بالإكراه فى مدينة نصر

ارشيفية
ارشيفية

جدد قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح مدينة نصر، حبس المتهمين بسرقة الهواتف المحمولة بالإكراه وتحت تهديد السلاح بمدينة نصر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

البداية كانت بضبط (سائق "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان لقيامه بارتكاب واقعة سرقة هاتفي محمول من صاحب شركة بالإكراه وإصابته بسحجة وجرح سطحي بالوجه، وبحوزته (سلاح أبيض "سكين").

وأرشد عن مكان تصرفه في الهاتفين لدى عميله "سيئ النية" (مالك محل هواتف) تم ضبطه وبحوزته الهاتفين المستولى عليهما، وأقر بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جنح مدينة نصر حبس المتهمين سرقة الهواتف المحمولة

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