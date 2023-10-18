النيابة تجرى معاينة تصويرية لواقعة مقتل قهوجى فى الزيتون

أجرت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، اليوم الأربعاء، معاينة تصويرية لواقعة مقتل شاب بسلاح أبيض بسبب خلافات بينهم في منطقة الزيتون؛ ومثل الجريمة وتم تسجيلها بالصوت والصورة.

وكشفت التحقيقات عن أن النيابة تتعدي على الضحية بسلاح أبيض "مطواة"؛ بسبب الغيرة وخلافات بينهما أدت إلى تشاجرهما، ما أسفر عن مصرعه داخل مسكنه بمنطقة الزيتون.

كانت مستشفى الزيتون العام تلقت إخطارًا يفيد وصول جثة عامل بمقهى مصابه بجرح قطعي بالجسم إثر ادعاء مشاجرة بمحل إقامته.