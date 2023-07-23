التحريات: ماس كهربائى وراء حريق مركب الحوامدية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من إخماد حريق نشب داخل مركب نيلية بالحوامدية دون وقوع إصابات، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطار من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل مركب نيلية بالحوامدية، وتم الدفع 5 سيارات حماية مدنية لإخماد الحريق.

كشفت التحريات أن أسباب الحريق حدوث ماس كهربائي بداخل المركب مما تسبب في نشوب حريق ضخم داخل غرفة الكهرباء الخاصة بالمركب.

تم عمل كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلي المراكب المجاورة و تمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات تم تحرير محضر بالواقعة و تولت النيابة التحقيقات.