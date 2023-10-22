قعدة مزاج تنتهى بجريمة داخل شقة ببولاق الدكرور

تجري النيابة العامة بالجيزة، التحقيق مع 3 أشخاص، لاتهامهم باحتجاز شخص داخل شقة في بولاق الدكرور.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمين كانت بحوزتهم مخدرات بقصد التعاطي، وتبين أنهم احتجزوا الشخص لخلافات بينهم، حيث تم الكشف عن الجريمة، من خلال استغاثة أحد الأشخاص محتجز داخل شقة بأحد العقارات في بولاق الدكرور.

وتبين قيام 3 متهمين بينهم مسجلون خطر قاموا باحتجازه بسبب خلافات بينهم على المخدرات، وتم تحريز كمية من مخدري الآيس والهيروين كانت بحوزتهم، وبمواجهتهم أقروا بقيامهم باحتجاز المجني عليه لخلافات بينهم.