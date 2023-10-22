الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سرقوا خزينة حديد.. تفاصيل التحقيق مع لصين فى أكتوبر

النيابة
النيابة

تجري النيابة العامة بأكتوبر، التحقيق مع سائق وكهربائي سيارات، لاتهامهما بسرقة خزينة حديدية بداخلها مبلغ مالي من داخل محل هواتف محمولة في أكتوبر.

وكشفت التحقيقات عن أن غرفة النجدة تلقت بلاغًا بسرقة خزينة حديدية بداخلها مبلغ مالي من داخل محل لبيع الهواتف المحمولة في أول أكتوبر، وتبين أن الخزينة كان بداخلها "مبلغ مالى - 2 كمبيوتر محمول "لاب توب"- 7 هواتف محمولة- 5 ساعات ذكية- مجموعة من مستلزمات الهواتف المحمولة- حقيبة". 

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إحالة خادمة سرقت مشغولات ذهبية من شقة بالجمالية للمحاكمة

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إحالة حارس سرق خزينة من داخل فيلا بالقاهرة الجديدة للمحاكمة

تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كهربائي سيارات، وسائق "لهما معلومات جنائية"، وأرشدا عن المسروقات.

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