سرقوا خزينة حديد.. تفاصيل التحقيق مع لصين فى أكتوبر

تجري النيابة العامة بأكتوبر، التحقيق مع سائق وكهربائي سيارات، لاتهامهما بسرقة خزينة حديدية بداخلها مبلغ مالي من داخل محل هواتف محمولة في أكتوبر.

وكشفت التحقيقات عن أن غرفة النجدة تلقت بلاغًا بسرقة خزينة حديدية بداخلها مبلغ مالي من داخل محل لبيع الهواتف المحمولة في أول أكتوبر، وتبين أن الخزينة كان بداخلها "مبلغ مالى - 2 كمبيوتر محمول "لاب توب"- 7 هواتف محمولة- 5 ساعات ذكية- مجموعة من مستلزمات الهواتف المحمولة- حقيبة".

تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كهربائي سيارات، وسائق "لهما معلومات جنائية"، وأرشدا عن المسروقات.