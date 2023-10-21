السبت 21 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"بحطها جنب الشباك وأخويا ياخدها.. "لصة شقق القاهرة الجديدة" تعترف بجرائمها

حبس متهمة بالسرقة
حبس متهمة بالسرقة

أقرت المتهمة بسرقة الشقق السكنية بمناطق القاهرة الجديدة بارتكابها وقائع سرقة الشقق السكنية بأسلوب المغافلة بمساعدة شقيقها، أمام الجهات المختصة بنيابة الشروق وبدر.

وأقرت المتهمة بأنها تعمل خادمة في المنازل ولها علاقات كثيرة بعدد كبير من السيدات تطلبن منها التوجه لمنازلهن لتنظيفها بمقابل يومي.

txt

حبس عصابة سرقة الدراجات النارية بالقاهرة الجديدة

“لصة” شقق القاهرة الجديدة تعترف بتفاصيل جرائمها

كما اعترفت بسرقتها العديد من المتعلقات الشخصية والمبالغ المالية والمصوغات الذهبية، وتقوم بوضعها فى حقيبة صغيرة والقائها لشقيقها من النافذة أو تركها أمام الشقة السكنية، ليتمكن من الحصول عليها.

وكانت قد قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم، حجز سيدة وشقيقها ٢٤ ساعة لحين وصول التحريات الأمنية لاتهامهما بسرقة شقة سيدة مسنة.

وقالت المجني عليها أمام جهات التحقيق المختصة بنيابة المرج، إن المتهمة قامت بسرقتها بأسلوب المغافلة واتصلت بشقيقها هاتفيا وحضر أمام مدخل العقار وقامت بإعطائه كل ما تمكنت من سرقته.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الشروق من سيدة تتهم خادمتها بسرقة مبلغ مالى من شقتها بالاشتراك مع أحد الأشخاص وباجراء التحريات الأمنية اللازمة تم تحديد هوية المتهم وضبطها وتم ضبط شقيقها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

المتهمة الشقق السكنية القاهرة الجديدة خادمة المتعلقات الشخصية المصوغات الذهبية قسم شرطة الشروق المتهم

مواد متعلقة

حبس سيدتين بتهمة سرقة متعلقات المواطنين فى الأزبكية

الأكثر قراءة

سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب

بعد فشل محاولات التهجير إلى مصر.. أمريكا تفجر مفاجأة بشأن مستقبل غزة

أردوغان يصل مصر لحضور قمة القاهرة للسلام 2023

عاجل.. استقالة وزير العدل البلجيكى بعد هجوم بروكسل

القادة والزعماء يتوافدون إلى مقر انعقاد قمة القاهرة للسلام

إسرائيل تحذر رعاياها من السفر لـ3 دول عربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

وائل لطفي

احذروا الطابور الخامس

ماجد حبته

لا تهجير.. ولا عبث

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

د هند جاد

يا وحدك

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدًا

حسين دعسة

دليل حماس الخاص باحتجاز الرهائن

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب

لحظة تسلم إسرائيل رهينتين أمريكيتين من غزة (صورة)

أول صورة لهما.. كواليس استقبال إسرائيل رهينتين أمريكيتين بعد إطلاق سراحهما من غزة