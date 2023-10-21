"بحطها جنب الشباك وأخويا ياخدها.. "لصة شقق القاهرة الجديدة" تعترف بجرائمها

أقرت المتهمة بسرقة الشقق السكنية بمناطق القاهرة الجديدة بارتكابها وقائع سرقة الشقق السكنية بأسلوب المغافلة بمساعدة شقيقها، أمام الجهات المختصة بنيابة الشروق وبدر.

وأقرت المتهمة بأنها تعمل خادمة في المنازل ولها علاقات كثيرة بعدد كبير من السيدات تطلبن منها التوجه لمنازلهن لتنظيفها بمقابل يومي.

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كما اعترفت بسرقتها العديد من المتعلقات الشخصية والمبالغ المالية والمصوغات الذهبية، وتقوم بوضعها فى حقيبة صغيرة والقائها لشقيقها من النافذة أو تركها أمام الشقة السكنية، ليتمكن من الحصول عليها.

وكانت قد قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم، حجز سيدة وشقيقها ٢٤ ساعة لحين وصول التحريات الأمنية لاتهامهما بسرقة شقة سيدة مسنة.

وقالت المجني عليها أمام جهات التحقيق المختصة بنيابة المرج، إن المتهمة قامت بسرقتها بأسلوب المغافلة واتصلت بشقيقها هاتفيا وحضر أمام مدخل العقار وقامت بإعطائه كل ما تمكنت من سرقته.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الشروق من سيدة تتهم خادمتها بسرقة مبلغ مالى من شقتها بالاشتراك مع أحد الأشخاص وباجراء التحريات الأمنية اللازمة تم تحديد هوية المتهم وضبطها وتم ضبط شقيقها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.