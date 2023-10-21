السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عصابة سرقة الدراجات النارية بالقاهرة الجديدة

حبس عصابة
حبس عصابة

قررت نيابة القاهرة الجديدة اليوم حبس المتهمين بسرقة الدراجات الناريه بمحيط القاهرة الجديدة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وأقر المتهمين أمام جهات التحقيق المختصة بنيابة القاهرة الجديدة أنهم قاموا بسرقة ١٠ دراجات نارية بأسلوب قطع الأسلاك ثم إعادة توصيلها لتشغيلها، ثم الاستيلاء عليها وأنهم  كانوا يرصدون الدراجات النارية، وعقب ذلك يختارون الوقت المناسب لسرقتها.

 

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وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة القاهرة الجديدة من ضبط تشكيل عصابى تمكن من سرقة كمية من الدراجات الناريه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق 

 

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