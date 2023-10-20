الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حجز سيدة وشقيقها بتهمة سرقة شقة مخدومتها فى الشروق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم، حجز سيدة وشقيقها ٢٤ ساعة لحين وصول التحريات الأمنية لاتهامهما بسرقة شقة سيدة مسنة.
وقالت المجنى عليها أمام جهات التحقيق المختصة بنيابة المرج، إن المتهمة قامت بسرقتها بأسلوب المغافلة واتصلت بشقيقها هاتفيا وحضر أمام مدخل العقار وقامت باعطائه كل ما تمكنت من سرقته.

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وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة الشروق من سيدة تتهم خادمتها بسرقة مبلغ مالى من شقتها بالاشتراك مع أحد الأشخاص وباجراء التحريات الأمنية اللازمة تم تحديد هوية المتهم وضبطها وتم ضبط شقيقها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

النيابة قسم شرطة الشروق المرج نيابة المرج الشروق نيابة الشروق وبدر

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