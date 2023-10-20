سرق 60 ألف جنيه.. حبس المتهم بسرقة شقة جاره بالسلام

قررت النيابة العامة بالسلام، اليوم، حبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة شقة جاره بأسلوب كسر الباب.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

وأقر المتهم أمام جهات التحقيق المختصة بالسلام بارتكابه واقعة سرقة شقة جاره بأسلوب كسر الباب، كما أقر بارتكابه واقعة سرقة مبلغ ٦٠ ألف جنيه من الشقة.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام من موظف يفيد بسرقة شقته السكنية بأسلوب كسر الباب، وبإجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة واستخدام التقنيات الحديثة تم تحديد هوية المتهم وضبطه، وأقر بارتكاب الواقعة على النحو المشارإليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.