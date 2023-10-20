الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عاطلين لسرقتهم سيارات بالقاهرة الجديدة

حبس عاطلين
حبس عاطلين

قررت نيابة القاهرة الجديدة اليوم حبس عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة سيارة بأسلوب كسر الزجاج بمنطقة القطامية.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وأقر المتهمان أمام جهات التحقيق المختصة بالقاهرة الجديدة بارتكابها سرقة سيارة بأسلوب كسر الزجاج، بغرض تقطيعها وبيعها. وأقرا كذلك بأنهما وراء سرقة 3 سيارات بذات الأسلوب.

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وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة التجمع تفيد بقيام بضبط  ٣ عاطلين أثناء محاولتهم  لسرقة سيارة بأسلوب كسر الباب وباجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة تم  اقتياد المتهمين لقسم الشرطة وأقروا بإرتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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