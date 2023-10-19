الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المتهم بتعذيب زوجته بالبساتين: "اتجوزتها عرفي وسرقت فلوسي"

المتهم
المتهم

استمعت نيابة البساتين الجزئية، اليوم، لأقوال المتهم بتعذيب زوجته وتقييدها في مسكنه لمدة 3 أيام، والذي اعترف بارتكاب الواقعة.

وقال المتهم، إنه تعرف على المجني عليها في محافظة الإسكندرية وطلب منها الزواج على زوجته الأولى واتفقا الاثنين أن يكون الزواج في السر بورقة عرفية حتى لا يتم التأثير على سمعتهما، ولكن خلال الزواج دخلا الأثنين بحكم مجال عملهما في معاملات تجارية ومالية بينهم ونصبت المجني عليها عليه واستولت على أمواله.

وتابع، أن كل هذه الأمور أحدثت بينهما مشاكل وخلل في العلاقة واتفقا على الانفصال ولكن شعر أنه فقد ماله والزواج دون فائدة فقرر التخطيط لاستعادة أمواله باستدراجها للاتفاق على الطلاق وبمجرد وصولها طلب منها أمواله وعندما تعذرت لعدم توافر المبلغ معها طلب منها التوقيع على ايصالات الامانة وهددها بالتقييد دون أي أذى أو تعذيب وبمجرد توقيعها تركها تنصرف.

اتهمت سيدة زوجها بالتعدي عليها بالضرب وإجبارها التوقيع على ايصالات أمانة على يد زوجها وتكبيلها بالقيود داخل مسكنه بالبساتين.

منطقة البساتين تعذيب تهمة التعذيب تعذيب زوجته القاهرة أخبار الحوادث

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