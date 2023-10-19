الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة المتهمين بقتل غفير أثناء سرقة موقع تحت الإنشاء للجنايات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أحالت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة المتهمين بقتل عامل أثناء سرقة موقع تحت الإنشاء بالقاهرة الجديدة لمحكمة الجنايات.


وأقر المتهمون أمام جهات التحقيق المختصة بنيابة القاهرة الجديدة بارتكابهم جريمة التعدى على غفير مكلف بحراسة موقع تحت الإنشاء أثناء سرقتهم له.

 

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وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ بالعثور على جثة غفير جثة هامدة داخل موقع مكلف بحراسته، وبإجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

النيابة العامة القاهرة الجديدة المتهمين الجنايات قسم شرطة القاهرة غفير

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