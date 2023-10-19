الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عصابة سرقة الشقق السكنية بالمرج

حبس عصابة
حبس عصابة

قررت النيابة العامة بالمرج حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب بمنطقة المرج، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وأقرّ المتهمون أمام جهات التحقيق المختصة بنيابة المرج بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الشقق السكنية بمنطقة المرج، بغرض التربح والكسب غير المشروع منها.

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اعترافات عصابة سرقة الدراجات النارية فى بني سويف

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المرج من موظف يفيد بسرقة شقته السكنية أثناء سفره، وقام المقدم كريم البحيري، رئيس مباحث المرج، بعمل فريق بحث باستخدام التقنيات الحديثة، وتم تحديد هوية أحد المتهمين وضبطه، وأقر بارتكاب الواقعة بمساعدة شقيقه وآخر، وتم ضبط باقى المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

النيابة العامة المرج التحريات الأمنية المتهمين الشقق السكنية قسم شرطة المرج

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