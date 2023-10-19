حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة هواتف المواطنين بالقاهرة

أمرت النيابة العامة اليوم الخميس، بحبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة هواتف المواطنين بأسلوب الخطف وحيازتهم مواد مخدرة بقصد الاتجار وحيازة سلاح ناري، كما استعجلت تحريات المباحث وصحيفة الحالة الجنائية للمتهمين.

البداية عندما تمكنت قوات الأمن بالقاهرة من ضبط عاطلين "لهما معلومات جنائية" لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام دراجة نارية، وبحوزتهما "فرد خرطوش وطلقتان لذات العيار - هاتفين "مجهولي المصدر" - سلاح أبيض- مبلغ مالى - كمية من مـخدر الهيـروين- دراجة نارية بدون لوحات معدنية مستأجرة " المستخدمة فى إرتكاب وقائع السرقة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 9 وقائع بذات الأسلوب، وحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامي.

كما أرشدا عن باقى الهواتف المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية " صاحب محل صيانة هواتف محمولة مقيم بمحافظة القليوبية.