الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عاطلين لاتهامهما بسرقة الهواتف المحمولة بالقاهرة

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس عاطلين لاتهامهما بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

واعترف المتهمان خلال التحقيقات، بأنهما كونا فيما بينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية. 

وأقر المتهمان خلال التحقيقات، بأن الهواتف المضبوطة من متحصلات 6 وقائع سرقة، وأضافا بأنهما كانا فى سبيلهما للتصرف فيها بالبيع لدى عميلهما سيء النية شقيق أحدهما تم ضبطه، وبحوزته 5 هواتف محمولة مجهولة المصدر.

حبس عاطلين سرقة الهواتف المحمولة القاهرة

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