الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 4 متهمين بالاتجار في كميات متنوعة من المواد المخدرة بالشروق

حبس متهمين - ارشيفية
حبس متهمين - ارشيفية

قررت جهات التحقيق فى الشروق وبدر حبس 4  أشخاص  لحيازتهم كميات متنوعة من المخدرات بقصد الاتجار بمنطقة الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت كجم.

وتم ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى ذلك تم ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته كمية من مخدر الهيدرو.

 كما تم ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس الامم المتحدة 4 أشخاص المخدرات الاتجار الشروق

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